Mercado reduz euforia sobre rumo do Ibovespa

O mercado financeiro está mais cauteloso em relação ao comportamento do Ibovespa na próxima semana, de acordo com o Termômetro Broadcast Bolsa. Num universo de 25 participantes, 48% acreditam que o período será de ganhos, fatia bem menor, porém, do que na pesquisa anterior, que era de 66,67%. Por outro lado, os que acreditam em queda são 20% do total, ante 7,41% no último levantamento, enquanto, para 32%, o principal índice da B3 deve ter estabilidade, ante 25,93% no Termômetro anterior. O Ibovespa acumulou perda de 4,03% nesta semana.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

No calendário, a agenda traz como destaques a divulgação do IPCA-15 de agosto no Brasil e, no exterior, a da ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (banco central americano). “A ata do Fomc deve trazer detalhes adicionais da sua última decisão, de corte de juros, que ainda não considerava a escalada recente da guerra comercial”, disseram os profissionais do Bradesco sobre o documento que será publicado na quarta-feira (21). Na quinta-feira (22), o IBGE informa o IPCA-15, que, na avaliação dos economistas, deve mostrar leve aceleração ante a julho, quando mostrou inflação de 0,09%.

Para a próxima semana, internamente, ainda serão conhecidos os resultados da arrecadação federal e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

As atenções também estarão em Brasília, onde Câmara e Senado prosseguem com a discussão das reformas. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve realizar audiências públicas para discutir o texto da Previdência. Na Câmara, o foco é a reforma tributária.

