Mercado reduz previsão para inflação este ano pela décima vez

BRASÍLIA - Os economistas do mercado financeiro reduziram pela décima semana consecutiva a previsão para a inflação de 2018. O Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano caiu de 3,54% para 3,53%. Há um mês, estava em 3,67%. Já a projeção para o índice em 2019 subiu de 4,08% para 4,09%. Quatro semanas atrás, estava em 4,20%.

Com as quedas seguidas, a projeção dos economistas para a inflação em 2018 caminha em direção ao piso da meta deste ano, cujo centro é 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%).

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus seguiu em 3,41% ao ano. Para 2019, a estimativa do Top 5 permaneceu em 3,70%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,67% e 4,00%, respectivamente.

Tanto na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) quanto no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgados em março, o BC projetou o IPCA em 3,8% ao fim de 2018 e em 4,1% ao fim de 2019, considerando o cenário de mercado.

A inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de 3,95% para 4,00% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,98%.

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para março de 2018 passou de 0,15% para 0,14%. Um mês antes, estava em 0,22%. No caso de abril, a projeção seguiu em 0,33%, ante 0,36% de quatro semanas antes.

Atividade. O mercado financeiro reduziu suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. A expectativa de alta para o PIB este ano caiu de 2,84% para 2,80%. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 2,87%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB de 3,00%, mesmo patamar visto quatro semanas atrás.

“Nos indicadores do quarto trimestre de 2017, a indústria foi muito bem. Por isso, havia a expectativa de que, com a queda dos juros, o crescimento fosse muito forte em 2018”, pontuou o economista-sênior do Haitong Banco de Investimentos, Flávio Serrano. “Mas nós sempre fomos mais céticos em relação a isso. É preciso ter quatro trimestres fortes ao longo do ano – o que é difícil – para atingir um crescimento de 3% ou mais do PIB”, acrescentou. O Haitong projeta alta de 2,2% para o PIB em 2018.

Juros. Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic para o fim de 2018 e de 2019. O Focus trouxe hoje que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,25% ao ano. Há um mês, estava em 6,50%. Já a projeção para a Selic em 2019 seguiu em 8,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo nível.

No Focus, a Selic média de 2018 permaneceu em 6,34% ao ano, ante 6,53% ao ano de quatro semanas atrás. A taxa básica média de 2019 foi de 7,27% para 7,18%, ante 7,75% de um mês atrás.