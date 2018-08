Mercado tem piora pontual após pesquisa eleitoral

Os mercados locais tiveram uma piora pontual minutos antes da divulgação da pesquisa CNT/MDA sobre a intenção de votos no Estado de São Paulo no fim da manhã desta quarta-feira, 8. O dólar passou a cair menos e a Bovespa perdeu força, mas praticamente já retomaram os níveis de antes da publicação.

A pesquisa revelou que no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) e o candidato de extrema-direita pelo PSL, Jair Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados, com 15% e 18,9%, respectivamente, na apuração feita no Estado de São Paulo. O mercado esperava que a pesquisa mostrasse Alckmin à frente de Bolsonaro, como ocorreu com o levantamento Ibope revelado na última sexta-feira.

Já no cenário com Lula, o petista segue na liderança, com 21,8%, mas tecnicamente empatado com Bolsonaro (18,4%). Em segundo lugar, vem o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, com 15%; das preferências. Em terceiro, com 8,4% das preferências, vem a candidata da Rede, Marina Silva. Em seguida, aparecem o ex-prefeito Fernando Haddad, com 8,3%, à frente de Ciro Gomes (PDT), com 6,0%.

Haddad foi escolhido para ser o vice de Lula e irá representá-lo durante a campanha uma vez que o ex-presidente está preso em Curitiba desde abril. Caso Lula seja impedido pela Justiça se concorrer, Haddad assume à frente pelo partido e Manuela D´Ávila poderá ser a vice.

Às 11h35, o Ibovespa subia 0,11%, aos 80.443,19 pontos, com ações da Petrobrás ON em alta de 0,09% e Vale ON em +0,55%. O dólar à vista tinha queda de 0,37%, a R$ 3,7529. No exterior, o Dow Jones caía 0,24%, o S&P 500 recuava 0,15%, enquanto a Bolsa de Londres subia 0,56% e a de Frankfurt recuava 0,24%.