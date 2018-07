Mercado vê Selic cair no 1º trimestre

O mercado de juros derrubou as taxas futuras, ontem, contando que o Copom iria manter a Selic em 13,75% e haveria algum sinal de que deve iniciar o ciclo de baixa em breve, possivelmente através de um placar dividido sobre a decisão. A curva de juros já precifica queda da Selic durante todo o primeiro trimestre de 2009. A taxa de janeiro de 2010 fechou abaixo de 13%, em 12,98%; a de janeiro de 2009 caiu a 13,43%; e o juro para fevereiro de 2009, o primeiro a vencer após a reunião do Copom em janeiro, cedeu para 13,38%. A Bovespa subiu 2,73%, aos 39.004,40 pontos, impulsionada pelas ações de empresas exportadoras de commodities, enquanto os índices acionários em Wall Street encerraram com ganhos menos expressivos. O Dow Jones avançou 0,81% e o Nasdaq, 1,17%. O otimismo inicial dos investidores com relação ao progresso do plano de socorro às montadoras dos EUA foi limitado pela oposição de vários senadores republicanos. O dólar à vista persistiu em baixa pelo segundo dia, desta vez de 1,70%, a R$ 2,430 no balcão, reagindo aos leilões do Banco Central e seguindo o recuo externo da moeda norte-americana. No início da noite ontem, o euro subiu a US$ 1,3020.