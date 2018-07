Mercados asiáticos se recuperam em dia menos tumultuado As bolsas asiáticas ensaiaram uma recuperação nessa sexta-feira ante as perdas acumuladas na semana, com os investidores mais calmos por conta de um pacote financeiro que a ser proposto pelo presidente George W. Bush com o objetivo de afastar o perigo de recessão. O mercado asiático teve um início de pregão em queda em decorrência de notícias nos Estados Unidos, o principal destino das exportações do continente, já estava em recessão. Mas o presidente do país disse aos legisladores na quinta-feira que quer redução nos impostos para as famílias e negócios como parte de um plano de auxílio que pode totalizar 150 bilhões de dólares. Bush irá falar mais a respeito do plano nesta sexta-feira. "Por enquanto, o movimento de vendas está em curso, e nessa situação qualquer evento pode reverter essa tendência", afirmou Ryuta Otsuka, da Toyo Secutities. Na quinta-feira ainda o chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, reiterou que o banco central norte-americano estava pronto para agir agressivamente para manter a economia do país longe da recessão. A bolsa de Tóquio, o Nikkei fechou em alta de 0,56 por cento depois de atingir o pior nível desde 2005 na véspera. O índice MSCI, da Ásia Pacífico exceto Japão, fechou em queda de 0,77 por cento. Na Coréia do Sul a bolsa recuperou parte de suas forças e terminou em alta de 0,65 por cento. Na Austrália o principal índice não fechou em sua décima sessão seguida em baixa, o que não acontecia há 26 anos.