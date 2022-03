Guerra na Ucrânia: petróleo recua, e bolsas da Europa se recuperam com força

O petróleo cai mais de 1% na manhã desta quarta-feira, 9, em meio aos esforços de países produtores para elevar a oferta com objetivo de se contrapor ao choque causado pela ofensiva militar russa na Ucrânia.

A Agência Internacional de Energia (AIE) informou nesta manhã que, desde 1º de março, os Estados membros já liberaram 62,7 milhões de barris de maneira emergencial de seus estoques. Há ainda a possibilidade de elevação das exportações da Venezuela, que soltou prisioneiros americanos em um gesto de reaproximação com os Estados Unidos.

Leia Também Boicote dos EUA aos russos deve provocar inflação e acelerar mudanças na matriz energética europeia

Às 07h30 (de Brasília), o barril do WTI para abril recuava 1,68%, a US$ 121,63, e o do Brent para maio recuava 1,29%, a US$ 126,30.

Bolsas da Europa

As bolsas europeias operam em forte alta nesta manhã, buscando se recuperar após uma recente turbulência gerada por preocupações sobre sanções do Ocidente contra o petróleo russo.

Às 7h29 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 saltava 3,28%, a 428,64 pontos, depois de acumular perdas por quatro pregões seguidos. A Bolsa de Londres subia 2,11%, a de Frankfurt avançava 5,11% e a de Paris se valorizava 4,98%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 4,94%, 3,61% e 1,06%, respectivamente.

No câmbio, o euro se fortalecia a US$ 1,0990, de US$ 1,0907 no fim da tarde de ontem, enquanto a libra subia a US$ 1,3173, de US$ 1,3097 ontem.

Desde o começo da semana, os negócios na Europa ficaram pressionados por expectativas de que os Estados Unidos e aliados europeus pudessem punir ainda mais a Rússia, após a invasão da Ucrânia. Na terça, os EUA decidiram banir importações de petróleo e gás natural russos, enquanto o Reino Unido prometeu fazer o mesmo até o fim do ano. Já a União Europeia (UE) teve uma postura mais comedida, ao divulgar um plano para ficar independente dos combustíveis fósseis russos "bem antes" de 2030.