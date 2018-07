Mercados da Ásia se recuperam após corte nos juros do FED

As bolsas da Ásia operam em alta nesta quarta-feira após o anúncio de corte emergencial dos juros nos Estados Unidos. Investidores receberam bem a redução dos juros anunciada na terça-feira, e foram às compras, apesar de um tanto cautelosos quanto ao possível impacto da medida na taxa cambial das moedas da região frente ao dólar. O índice Nikkei 225 do Japão fechou nesta quarta com alta de 2%, após baixa de 5,7% na véspera. Austrália e Coréia do Sul também reverteram a tendência de grande queda registrada ontem. A bolsa de Sydney fechou com ganhos de 4,4%, o que colocou fim a 12 dias de perdas consecutivas, enquanto Seul operava em alta em 1%. Na China, hoje o SSE Composite de Xangai fechou em alta de 3,14%, após ter escorregado 7,2% ontem. Mas de todos os mercados da região, Hong Kong foi o que obteve maior recuperação até o momento. O índice Hang Seng registrou dramática valorização de 10,7%, superando as perdas de 8,7% da véspera, a maior queda já registrada num único dia na bolsa. Na Índia, às 14hs horário local (6:30 horário de Brasília), o Sensex de Bombaim operava em alta de mais de 6%, mostrando forte contraste em relação às grandes perdas de ontem. Corte de juros Na terça-feira o FED, Banco Central americano, anunciou uma redução emergencial nos juros para conter o pânico nos mercados internacionais. A taxa básica caiu 0,75 ponto percentual, passando de 4,25% para 3,50%. Esse foi o maior corte individual dos juros dos últimos 26 anos. Estimativas sugerem que os mercados de ações no mundo todo perderam cerca de US$7,3 trilhões em valor com as quedas de ontem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.