Mercados da Ásia têm manhã instável após dados chineses; Bolsas da Europa têm alta

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 31, após dados mistos sobre a atividade econômica da China, mas o mercado japonês foi exceção, graças ao forte desempenho de empresas de trading.

Dados de Pequim mostraram que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial chinês diminuiu de 51,1 em julho para 51 em agosto, contrariando expectativas de leve avanço pra 51,2. Por outro lado, o PMI chinês de serviços subiu de 54,2 para 55,2 no mesmo período, atingindo o maior patamar em 31 meses. As leituras acima de 50 indicam atividade em expansão, mostrando que a segunda maior economia do mundo continua se recuperando do choque inicial da pandemia de coronavírus.

Bolsas da Ásia

Na China continental, as Bolsas se enfraqueceram no fim do pregão, revertendo ganhos de mais cedo. O índice Xangai Composto recuou 0,24%, a 3.395,68 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,44%, a 2.295,49 pontos.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng se desvalorizou 0,96% em Hong Kong, a 25.177,05 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi perdeu 1,17% em Seul, a 2.326,17 pontos, e o Taiex cedeu 1,08% em Taiwan, a 12.591,45 pontos.

Já o Nikkei subiu 1,12% em Tóquio, a 23.139,76 pontos, apagando a maior parte da queda de sexta-feira, 28, quando o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou que vai deixar o cargo por questões de saúde. O impulso veio com a notícia de que a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, comprou fatias de mais de 5% nas cinco principais empresas de trading japonesas - Mitubishi, Itochu, Marubeni, Mitsui e Sumitomo -, levando suas ações a saltarem entre 4,2% e 9,5% hoje.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o tom predominantemente negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,22% em Sydney, a 6.060,50 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em alta nesta segunda-feira, sustentadas ainda por sinais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) manterá a postura ultra-acomodatícia durante a crise do coronavírus. Na semana passada, o Fed anunciou uma nova estratégia de política monetária, baseada numa taxa média de inflação, que tende a manter os juros americanos em níveis próximos de zero por bastante tempo.

Às 4h10, no horário de Brasília, a Bolsa de Frankfurt subia 0,52%, a de Paris avançava 0,82% e a de Milão se valorizava 0,89%. Já as de Madri e de Lisboa tinham ganhos de 0,89% e 0,02%, respectivamente. A Bolsa de Londres não opera nesta segunda devido a um feriado no Reino Unido.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta segunda-feira, sustentados por medidas de estímulos globais, embora a demanda pela commodity mostre dificuldades de retornar a níveis anteriores ao choque da pandemia do novo coronavírus. Às 4h39 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro subia 0,79% na Nymex, a US$ 43,31, enquanto o do Brent para novembro avançava 1,20% na ICE, a US$ 46,36.