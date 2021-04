Nova York e Ásia fecham em alta com bom desempenho do mercado de trabalho dos EUA

O bom desempenho do mercado de trabalho americano, cujo resultado foi divulgado na última sexta-feira, com os mercados internacionais fechados para o Feriado da Páscoa, animou os poucos índices que funcionaram nesta segunda-feira, 5, o que inclui o mercado de Nova York. Na Europa, as Bolsas continuaram fechadas por conta da data religiosa.

O "payroll", relatório de emprego dos Estados Unidos divulgado na sexta-feira, 2, mostrou geração de 916 mil postos de trabalho em março, número que ficou bem acima da mediana das expectativas. O indicador sugere que o país americano se mantém na trajetória de recuperação após o impacto da pandemia, o que favorece a perspectiva da economia mundial como um todo.

Além disso, o mercado também vê com bons olhos o anúncio de um novo programa de estímulos fiscais nos EUA, agora para o setor de infraestrutura. Conforme anunciado pelo presidente Joe Biden, o pacote, avaliado em US$ 2,25 trilhões, será voltado para obras de longo prazo em vários setores, como aeroportos, estradas, energias renováveis e banda larga, e que têm uma dimensão de política industrial, com o intuito de fortalecer as cadeias produtivas manufatureiras nos EUA.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, a chance dos republicanos apoiarem a medida é grande. No entanto, a própria oposição já anunciou que deseja fazer alguns cortes no pacote proposto pelo democrata.

Bolsas de Nova York

Na volta do feriado, os índices de Nova York voltaram a bater recordes. Nasdaq fechou em forte alta de 1,67%, enquanto o Dow Jones subiu 1,13% e o S&P 500 teve ganho de 1,44%, com os dois últimos renovando suas marcas históricas de fechamento.

Bolsas da Ásia

A Bolsa de Tóquio subiu 0,79%, enquanto a de Seul teve ganho de 0,26%. Os mercados da China, Hong Kong e Taiwan, assim como na Austrália, onde fica o maior mercado acionário da Oceania, ficaram fechados devido a feriados locais.

Petróleo

Os barris do petróleo WTI e Brent fecharam com baixas de 4,56% e 3,91% cada, ante o temor dos investidores com o recrudescimento da covid-19, que tem colocado em cheque a recuperação da demanda pela commodity. A queda de hoje vem após os contratos subirem mais de 3% na sessão de quinta-feira, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) informou que vai aumentar gradativamente a oferta da commodity nos próximos meses, revertendo os cortes implementados para garantir o equilíbrio no setor. /MAIARA SANTIAGO, SERGIO CALDAS E MATHEUS ANDRADE