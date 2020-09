Mercados internacionais apresentam alta, após dados industriais positivos da China

As bolsas dos principais mercados estrangeiros apresentam alta nesta terça-feira, 1, após dados chineses mostrarem que a atividade manufateira da segunda maior economia do mundo está se expandindo no maior ritmo em quase uma década.

Pesquisa da IHS Markit com a Caixin Media mostrou que o índice de preços de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 52,8 em julho para 53,1 em agosto, atingindo o maior patamar desde janeiro de 2011. O resultado acima de 50 também marcou o quarto mês consecutivo de expansão da manufatura chinesa, mostrando que o gigante asiático continua se recuperando do choque do novo coronavírus.

Ásia e Oceania

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,44%, a 3.410,61 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,67%, a 2.310,85 pontos. Montadoras se destacaram hoje, com saltos de 10% tanto da BYD quanto da Great Wall Motor.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ligeiro ganho de 0,03% em Hong Kong, a 25.184,85 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,01% em Seul, a 2.349,55 pontos, e o Taiex subiu 0,89% em Taiwan, a 12.703,28 pontos.

Já o Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa marginal de 0,01%, a 23.138,07 pontos, pressionado por uma queda em ações de empresas de telecomunicações japonesas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, prejudicada por ações que operaram "ex-dividendos". O S&P/ASX 200 caiu 1,77% em Sydney, a 5.953,40 pontos.

Nesta terça, o Banco Central da Austrália - conhecido como RBA - decidiu manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 0,25% pelo sexto mês consecutivo, mas ampliou seu programa de financiamento para 200 bilhões de dólares australianos (US$ 147,52 bilhões).

Europa

As bolsas europeias abriram majoritariamente em alta nesta terça-feira, após dados mostrarem que a atividade industrial da China se expandiu em agosto no maior nível em quase uma década.

A taxa de desemprego da zona do euro subiu de 7,7% em junho para 7,9% em julho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. A leitura de junho foi ligeiramente revisada para baixo, de 7,8% originalmente.

O resultado de julho ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço da taxa a 8%.

A Eurostat, estima que havia 12,793 milhões de desempregados na zona do euro em julho. Em relação a junho, o número de pessoas sem emprego na região teve aumento de 344 mil.

Às 4h09 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,58%, a de Paris avançava 0,24% e a de Milão se valorizava 0,46%. Já as de Madri e de Lisboa tinham ganhos de 0,46% e 0,08%, respectivamente. A de Londres, que ontem não operou devido a um feriado no Reino Unido, caía 0,64%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta terça-feira, revertendo perdas da sessão anterior, após dados mostrarem que a atividade industrial da China se expandiu em agosto no maior nível em quase uma década. No fim da tarde, investidores vão acompanhar a pesquisa semanal do American Petroleum Institute (API) sobre estoques de petróleo dos EUA.

Às 4h42 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro subia 1,43% na Nymex, a US$ 43,22, enquanto o do Brent para novembro avançava 1,39% na ICE, a US$ 45,91. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES