Mercados internacionais apresentam alta em meio a clima de otimismo com nova vacina para covid-19

O clima melhorou nos mercados internacionais com a esperança renovada de descoberta de uma vacina para a covid-19, o que fez com que as bolsas apresentassem alta generalizada nesta terça-feira, 26. Na segunda, 25, a empresa americana de biotecnologia Novavax anunciou que vai começar o primeiro estudo em humanos de sua vacina experimental. É uma de pelo menos dez que atualmente estão sendo testadas ao redor do mundo.

Nesta semana, os mercados também têm apresentado otimismo após movimentos de reabertura econômica em diversos países, como Alemanha e Itália, para afrouxar o distanciamento social, utilizado para conter a pandemia do novo coronavírus.

Ásia e Oceania

As principais bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira após as notícias otimistas sobre um possível tratamento do novo coronavírus.

O índice acionário japonês Nikkei liderou os ganhos na região, com alta de 2,55%, a 21.271,17 pontos, um dia após o governo do Japão remover o estado de emergência que havia sido declarado em função da pandemia de coronavírus em Tóquio e em quatro outras áreas, pondo fim à imposição de restrições no território nacional.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,01%, a 2.846,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,21%, a 1.789,52 pontos. Entre outros mercados asiáticos, o Hang Seng se valorizou 1,88% em Hong Kong, a 23.384,66 pontos, o sul-coreano Kospi registrou ganho de 1,76% em Seul, a 2.029,78 pontos, e o Taiex subiu 1,16% em Taiwan, a 10.997,21 pontos.

A onda de bom humor deixou temporariamente de lado preocupações com crescentes tensões entre EUA e China, que voltaram a se desentender depois que Pequim ameaçou impor uma nova lei de segurança nacional a Hong Kong na semana passada.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o movimento da Ásia e terminou o pregão com alta vigorosa. O S&P/ASX 200 avançou 2,93% em Sydney, a 5.780,00 pontos.

Europa

O continente europeu também abriu com sinais positivos após o anúncio da Novavax sobre a possível vacina contra a covid-19. Às 4h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,58%, a de Frankfurt avançava 0,79% e a de Paris se valorizava 1,22%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 1,17%, 1,32% e 1,12%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta significativa nesta terça-feira, em meio a expectativas renovadas de que surja um tratamento para o coronavírus, o que favoreceria a retomada da atividade econômica e a demanda pela commodity. Às 4h29 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para julho avançava 3,46% na Nymex, a US$ 34,40, enquanto o do Brent para agosto subia 2,08% na ICE, a US$ 36,87. / Com informações da Dow Jones Newswires