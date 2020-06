Mercados internacionais apresentam alta generalizada após alívio de tensão entre EUA e China

Bolsas de todo o mundo apresentam alta após alívio entre Estados Unidos e China. O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu manter o acordo comercial preliminar com a China intacto no fim da semana passada, apesar das divergências recentes em relação a Hong Kong.

Durante coletiva de imprensa na sexta-feira, 29, Trump anunciou que vai iniciar o processo para retirar o status especial conferido a Hong Kong, após a decisão da China de impor uma nova lei de segurança à região, e acusou Pequim de interferir na Organização Mundial da

Saúde (OMS) durante a pandemia do novo coronavírus. Investidores ficaram aliviados, no entanto, com o fato de Trump ter mantido intacto o acordo comercial de "fase 1" que os EUA assinaram com a China no começo do ano.

Ásia e Oceania

As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta segunda-feira, 1, reagindo com alívio aos anúncios do fim da semana passada do presidente dos EUA, Donald Trump, que foi menos agressivo do que se esperava com a China em meio às tensões em torno de Hong Kong, e na esteira de dados mostrando recuperação do setor manufatureiro chinês após o choque do coronavírus.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 2,21%, a 2.915,43 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 3,16%, a 1.842,95 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng também teve forte desempenho e encerrou o pregão em alta de 3,36%, a 23.732,52 pontos.

O apetite por risco na Ásia também foi impulsionado por números que mostram recuperação da manufatura na China. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do país subiu de 49,4 em abril para 50,7 em maio, atingindo o maior nível em quatro meses e com a

leitura acima da barreira de 50 indicando que o setor voltou a se expandir após o violento impacto do coronavírus.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei se valorizou 0,84% em Tóquio, a 22.062,39 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,75% em Seul, a 2.065,08 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,25% em Taiwan, a 11.079,02 pontos. Na Coreia do Sul, a empresa

biofarmacêutica Celltrion anunciou resultados positivos de um possível tratamento para a covid-19 e sua ação saltou 6,56%.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo na Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 1,10% em Sydney, a 5.819,20 pontos.

Europa

As bolsas europeias abriram o pregão desta segunda-feira em alta, após o presidente dos EUA, Donald Trump, manter o acordo comercial preliminar com a China. No entanto, reduziram ganhos após a divulgação do índice de atividade industrial da zona do euro, que subiu um pouco menos do que o esperado na leitura final de maio.

Às 4h18 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,40% e a de Paris avançava 1,53%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 1,44%, 2,18% e 1,18%, respectivamente. Na Alemanha, a Bolsa de Frankfurt está fechada por causa de um feriado.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa moderada na madrugada desta segunda-feira, num possível movimento de realização de lucros após os robustos ganhos da semana passada. Na sexta-feira, 29, o petróleo fechou em alta de mais de 5%. Às 4h43 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para julho caía 0,28% na Nymex, a US$ 35,39, enquanto o do Brent para agosto recuava 0,37% na ICE, a US$ 37,70. / Com informações da Dow Jones Newswires