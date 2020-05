Mercados internacionais apresentam tom otimista com alívio de tensões entre EUA e China

O cenário para os mercados internacionais nesta sexta-feira, 8, tem se mostrado positivo após conversa por telefone entre representantes das economias chinesa e norte-americana. As bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada, enquanto as europeias também subiam pela manhã.

O vice-primeiro-ministro da China Liu He conversou por telefone com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. Os dois lados prometeram melhorar a cooperação nos âmbitos da saúde pública e da economia, e também criar condições favoráveis para que os países implementem o acordo comercial bilateral "de fase 1", assinado em janeiro. A ligação veio após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar interromper o acordo se a China não comprar bens e serviços americanos, como prometido.

Nas últimas semanas, também se intensificou uma polêmica entre Washington e Pequim sobre a origem do coronavírus. Para autoridades americanas, o surto teria começado devido a uma "falha" em um laboratório de Wuhan, cidade chinesa onde os primeiros casos da covid-19 foram registrados.

Ásia e Oceania

Nos pregões dos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,83%, a 2.895,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,17%, a 1.809,17 pontos. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei se valorizou 2,56% em Tóquio, a 20.179,09 pontos,

impulsionado principalmente por ações ligadas ao setor de transporte marítimo, enquanto o Hang Seng avançou 1,04% em Hong Kong, a 24.230,17 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 0,89% em Seul, a 1.945,82 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,54% em Taiwan, a 10.901,42 pontos.

Na Oceania, a bolsa da Austrália seguiu a onda positiva da Ásia, também ajudada por um plano anunciado pelo governo do país de relaxar medidas de restrições ligadas ao coronavírus até julho. O S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 5.391,10 pontos.

Europa

A Europa também se beneficia do alívio de tensão entre EUA e China. Às 4h20 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 1,26% e a de Paris avançava 0,92%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 0,82%, 0,93% e 1,13%, respectivamente. Em Londres, a bolsa permanece fechada devido a um feriado no Reino Unido.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operavam em alta na madrugada desta sexta-feira, revertendo o movimento de queda de quinta, também em em reação a sinais de alívio nas recentes tensões comerciais entre EUA e China. Às 4h31 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para julho subia 4,35% na Nymex, a US$ 25,91, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 3,02% na ICE, a US$ 30,35.

*Com informações da Dow Jones Newswires