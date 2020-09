Mercados internacionais: Bolsas da Ásia fecham dia em alta; Europa tem manhã em queda

As Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, 8, buscando se recuperar de perdas recentes apesar de contínuas tensões entre Estados Unidos e China e de uma revisão para baixo do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão.

O apetite por risco na região asiática se sustentou apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter mantido na segunda-feira, 7, a retórica contrária à China, em discurso para celebrar o feriado do Dia do Trabalho, e de relatos de que Washington planeja impor restrições de exportação a mais empresas chinesas.

Também ficou em segundo plano a revisão do PIB do Japão, que no segundo trimestre sofreu contração anualizada de 28,1% em meio à pandemia do novo coronavírus, e não de 27,8%, como se estimou inicialmente.

Bolsas da Ásia

Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,72%, a 3.316,42 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,38%, a 2.248,20 pontos. Ações do setor industrial lideraram os ganhos, mas papéis financeiros também contribuíram para a recuperação.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei se valorizou 0,80% em Tóquio, a 23.274,13 pontos, enquanto o Hang Seng teve modesta alta de 0,14% em Hong Kong, a 24.624,34 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,74% em Seul, a 2.401,91 pontos, mais uma vez sustentado pela blue chip Samsung Electronics (+3,89%), e o Taiex registrou ganho de 0,49% em Taiwan, a 12.663,56 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 subiu 1,06% em Sydney, a 6.007,8 pontos, após dados favoráveis de confiança das empresas locais.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em alta nesta terça-feira, mas logo ficaram sem direção única, com investidores na expectativa para a eventual recuperação do setor de tecnologia dos EUA, que sofreu forte movimento de liquidação em Nova York na semana passada. Na segunda, os mercados financeiros americanos não operaram devido ao feriado do Dia do Trabalho. Às 4h10, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,39% e a de Frankfurt avançava 0,07%, mas a de Paris se desvalorizava 0,22%. Já a de Milão cedia 0,35%, a de Madri recuava 0,43% e a de Lisboa se mantinha estável.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta terça-feira, ampliando perdas da sessão anterior, em meio a preocupações de que ocorra um aumento no número de novos casos de covid-19 nos EUA após o feriado do Dia do Trabalho, comemorado ontem. "Operadores aguardam os resultados de testes de coronavírus após (o feriado)", comentou Stephen Innes, estrategista-chefe de mercados globais da AxiCorp. Às 4h35 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro caía 2,04% na Nymex, a US$ 38,96, enquanto o do Brent para novembro recuava 0,26% na ICE, a US$ 41,90.