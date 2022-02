Bolsas da Europa têm queda; mercados da Ásia fecham na maioria em alta

As bolsas europeias operam em forte baixa na manhã desta segunda-feira, 28. O foco do mercado segue no conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, dias após a invasão de Moscou ao território do país vizinho. Hoje, representantes das duas nações sentaram para discutir uma possível resolução diplomática à crise, embora a percepção geral seja de que o encontro não deve acabar com a guerra.

A delegação ucraniana, liderada pelo ministro da Defesa Oleksii Reznikov, chegou a Belarus hoje para iniciar as tratativas com sua contraparte russa. Apesar do acordo pela reunião, a Rússia segue com sua ofensiva militar à capital da Ucrânia, Kiev.

Em meio à resistência das forças ucranianas e sanções de potências ocidentais, o presidente russo Vladimir Putin colocou em alerta máximo as forças nucleares russas, o que em tese permitiria um lançamento mais rápido dos mísseis. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o processo é parte de um padrão de ameaças fabricadas pelo líder para justificar mais agressões.

Neste fim de semana, os americanos e seus países aliados impuseram mais sanções contra a economia da Rússia. EUA, União Europeia (UE) e Reino Unido concordaram em expulsar bancos russos do sistema financeiro global Swift, além de aplicar bloqueios ao Banco Central do país, medida que foi seguida nesta manhã pelo Japão.

Em resposta à crise interna que começa a se instaurar com as sanções, o BC russo elevou a taxa básica de juro de 9,5% a 20% ao ano e aplicou controles de capital, de forma a conter a depreciação do rublo - moeda local - e a inflação. A entidade anunciou ainda que a bolsa de Moscou não vai operar nesta segunda-feira.

Para discutir o conflito no Leste Europeu, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) fará reunião emergencial hoje, com começo previsto às 12h00 (de Brasília). O encontro foi aprovado ontem pelo Conselho de Segurança da ONU, após requisição de EUA e Albânia. Dos 15 membros do Conselho, apenas a Rússia votou contra, enquanto três se abstiveram.

Às 09h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,74%, a de Frankfurt recuava 1,54%, e a de Paris cedia 2,27%. Já as de Milão, Madri tinham quedas de 2,27%, 0,89%, respectivamente. Destoante, Lisboa subia 0,28%.

Ásia

Os mercados acionários da Ásia fecharam na maioria em alta nesta segunda-feira, mesmo em quadro de cautela geopolítica com a crise na Ucrânia. Houve ganhos inclusive após o Japão se unir a outras nações e impor sanções contra a Rússia no setor financeiro.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou ganho de 0,19%, em 26.526,82 pontos. Os ganhos foram puxados por ações de empresas de transporte marítimo e de companhias ligadas a metais. Nippon Yusen subiu 4,6% e Metal Mining, 4,2%. Já empresas com mais exposição à Rússia recuaram, como Mitsui (-4,3%) e Japan Tobacco (-3,6%).

Na China, a Bolsa de Xangai registrou alta de 0,32%, a 3.462,31 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,35%, a 2.425,61 pontos. O mercado local foi puxado por ganhos entre companhias produtoras de carvão e mineradoras. A China International Capital acredita que as políticas do governo para estabilizar o crescimento da China podem ter papel crucial agora, com a volatilidade externa mostrando impacto relativamente limitado. Yankuang Energy subiu 3,2%, China Shenhua avançou 2,7% e Zijin Mining, 2,5%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng foi na contramão da maioria e recuou 0,24%, a 22.713,02 pontos. Houve baixas nas ações de incorporadoras, com Country Garden Holdings em baixa de 2,9% e Country Garden Services, de 2,5%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou alta de 0,84% em Seul, a 2.699,18 pontos, terminando na máxima do dia. O mercado sul-coreano chegou a cair, mas melhorou o quadro em meio a expectativas sobre as conversas entre Rússia e Ucrânia. Ações de energia e construtoras puxaram os ganhos nesta segunda-feira.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 terminou com ganho de 0,73%, em 2.425,61 pontos. Papéis ligados a commodities puxaram o movimento na Bolsa de Sydney, com Rio Tinto, BHP e BlueScope exibindo altas entre 3,2% e 6,25%.

*Com informações da Dow Jones Newswires