Bolsas da Europa operam em baixa por conta do conflito na Ucrânia; mercados da Ásia fecham em alta  

As bolsas europeias seguem em ritmo de baixa nesta terça-feira, 1º, após terem caído cerca de 1% no pregão de ontem. O mercado continua apreensivo por conta da guerra instaurada na Ucrânia após invasão da Rússia, que teve como consequência a aplicação de severas sanções à economia russa. Diante da dificuldade dos países chegarem a um acordo de cessar-fogo e continuidade do conflito bélico, o apetite por risco entre investidores permanece baixo, penalizando as ações.

Entre o último fim de semana e ontem, potências globais se uniram ao intensificar as sanções econômicas impostas à Rússia. Entre as medidas, foram congeladas reservas do Banco Central do país, companhias estatais e bancos foram impedidos de manter conexões com os principais mercados globais e oligarcas próximos ao presidente Vladimir Putin também sofreram bloqueios.

"Os mercados financeiros russos estão sob forte pressão das sanções do Ocidente, o que prejudicará significativamente o Produto Interno Bruto da Rússia - em até 4 a 6 pontos porcentuais em relação a um cenário pré-crise e de baixa plausível", diz a Oxford Economics, em relatório. Segundo a casa, o PIB global também sofrerá com alguma desaceleração, mas concentrada na Europa por conta das ligações dos países do continente com a economia russa, além do aumento do preço do gás, principal fonte energética do continente.

Entre os primeiros efeitos das sanções, o rublo russo sofreu forte depreciação em sessões recentes e a bolsa de Moscou sequer abriu nesta semana até agora, de forma a evitar uma fuga de capital. Além disso, medidas contra empresas do país devem fazer com que o Kremlin separe até 1 trilhão de rublos da sua reserva para comprar ações das companhias, segundo reportagem da Reuters.

Em sessão no Parlamento Europeu hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse estar contente com a resposta unificada da União Europeia (UE) e afirmou lutar para se tornar um "membro igual" da Europa. Ontem, o mandatário assinou solicitação formal para que seu país passe a integrar a UE.

A manhã também foi marcada pela divulgação de índices de gerentes de compras (PMIS, na sigla em inglês) industriais europeus, entre eles o da zona do euro, que caiu a 58,2 na leitura final de fevereiro.

Já o da Alemanha baixou a 58,4 e o do Reino Unido avançou a 58,0 no mesmo período.

Nos mercados acionários, às 09h48 (de Brasília), o indice londrino FTSE 100 tinha baixa de 1,06%, o DAX recuava 2,74% em Frankfurt e o parisiense CAC 40 baixava 2,91. Em Milão, o FTSE MIB cedia 2,56%. Entre as praças ibéricas, o madrilenho IBEX 35 recuava 1,58% e o PSI 20 caía 0,51% em Lisboa.

Ásia

Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos nesta terça-feira. Indicadores da China foram analisados por investidores, mas continuou a haver certa cautela com a invasão militar russa na Ucrânia.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,77%, em 3.488,83 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,35%, a 2.326,25 pontos. Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China subiu de 50,1 em janeiro a 50,2 em fevereiro, na leitura oficial, o que contrariou a previsão de queda a 49,9 dos economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Na pesquisa da IHS Markit e da Caixin Media, o PMI da indústria chinesa avançou de 49,1 em janeiro a 50,4 em fevereiro, também acima da marca de 50 que separa contração de expansão da atividade nessas pesquisas. A Oanda diz que os dados aliviaram temores de uma desaceleração da China e retiraram por ora o foco dos problemas do setor imobiliário do país. Entre ações em destaque, Agricultural Bank of China subiu 0,7% e Bank of China, 0,6%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou ganho de 1,20%, a 26.844,72 pontos. Ações de transporte marítimo e do setor de defesa se beneficiaram. Mitsui O.S.K. Lines avançou 6,2% e Mitsubishi Heavy Industries teve alta de 5,1%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou com ganho de 0,21%, em 22.761,71 pontos. A KGI Securities diz que a proximidade do Congresso Nacional do Povo da China, um evento anual que começa neste fim de semana, está tendo um efeito estabilizador nas ações chinesas, mas complementa que o conflito na Ucrânia deve continuar a causar volatilidade.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi subiu 0,84%, para 2.699,18 pontos, terminando na máxima do dia.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em alta de 1,39%, em 17.898,25 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 terminou com ganho de 0,67%, em 7.096,50 pontos, na Bolsa de Sydney. O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 0,10%. Além disso, ações de energia foram apoiadas pelos ganhos recentes do petróleo.

*Com informações da Dow Jones Newswires