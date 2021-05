Mercados internacionais fecham em alta após divulgação de dados econômicos fortes

As Bolsas de Nova York, Europa e Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 7, apoiadas por dados econômicos fortes da China e também da Alemanha. Nos Estados Unidos, a geração de empregos em abril ficou abaixo do esperado, mas ajudou a reforçar a importância da manutenção dos estímulos.

Entre os indicadores, o único a vir abaixo do esperado foi o payroll, relatório de geração de empregos americano, que mostrou a geração de 266 mil vagas em abril, bem abaixo da mediana de 1 milhão prevista por analistas consultados pelo Estadão/Broadcast. Houve ainda aumento na taxa de desemprego do país, de 6,0% para 6,1% entre março e o mês passado.

Para o presidente americano Joe Biden, os números mostram que "ainda há muito trabalho a fazer" até que a economia do país se recupere totalmente do choque da pandemia. Em declarações a repórteres na Casa Branca , Biden disse que o dado mostrou que "mais ajuda é necessária" e garantiu que ela "está a caminho". Com o dado abaixo do esperado, ele espera conseguir mais apoio para aprovar seu pacote de infraestrutura de US$ 2,25 trilhões, que tem encontrado resistências entre os republicanos.

Já na China, as exportações totais aumentaram 32,3% em abril, resultado bastante superior às expectativas, que eram de um crescimento de 24,1%. As importações chinesas subiam 43,1% também além do esperado. O país reportou saldo comercial de abril de US$ 42,85 bilhões, bem acima dos US$ 28,20 bilhões de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. Na Alemanha, a produção industrial subiu 2,5% em março ante fevereiro.

Bolsas de Nova York

Apesar do dado abaixo do esperado, as Bolsas de Nova York fecharam em alta. Dow Jones e S&P 500 tiveram ganhos de 0,66% e 0,73% cada, batendo novos recordes históricos de fechamento. Já o Nasdaq avançou 0,88%.

Bolsas da Europa

No continente europeu, o índice pan-europeu Stoxx 600, que concentra as principais empresas da região, fechou em alta de 0,89%. Enquanto isso, a Bolsa de Londres subiu 0,76%, a de Frankfurt teve ganho de 1,34% e a de Paris registrou ganho de 0,45%. As Bolsas de Milão, Madri e Lisboa subiram 0,48%, 0,86% e 1,13% cada. Todos os índices registraram ganhos na semana.

Bolsas da Ásia

Apesar do dado forte na China, os índices locais de Xangai e Shenzhen fecharam com quedas de 0,65% e 1,62%, ainda sentindo os efeitos do feriado de três dias, que acabou na quarta-feira. Hong Kong também cedeu 0,09%. Já a Bolsa de Tóquio teve alta de 0,09%, Seul avançou 0,58% e Taiwan registrou ganho de 1,71%.

Petróleo

O petróleo encerrou esta sexta em alta, em dia marcado pela volatilidade nos contratos futuros da commodity energética em meio ao relatório de empregos dos EUA. O óleo acentuou quedas nos minutos seguintes à divulgação dos números, bem abaixo das expectativas de analistas, mas retomou o avanço visto no começo da sessão diante da queda do dólar. O dado positivo da China também ajudou.

O barril do WTI com entrega prevista para junho fechou em alta diária de 0,29%, e semanal de 2,08%, a US$ 64,90. Já o Brent para julho avançou 0,28% hoje e 2,28% na semana, a US$ 68,28 o barril. /MAIARA SANTIAGO, GABRIEL CALDEIRA E GABRIEL BUENO DA COSTA