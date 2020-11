Mercados internacionais fecham em alta com vacina para covid e pacto comercial da China

As Bolsas de Ásia e da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 16, com a notícia de que mais um imunizante contra a covid-19 apresentou resultados positivos, em um momento no qual os países europeus e os Estados Unidos presenciam um novo aumento de casos da doença. Além disso, um novo acordo comercial liderado pela China ajudou a sustentar os ganhos do mercado.

A criação da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês) - que reúne a China, Japão, Coreia do Sul e mais 12 países da Ásia e do Pacífico - impulsionou os ganhos ao redor do planeta, à medida que os investidores veem o acordo como um motor para a recuperação da crise pós-covid. Em nota, os analistas do BBH destacaram que o pacto pode acrescentar até US$ 200 bilhões ao PIB global.

Mas o grande motor das bolsas foi o anúncio da farmacêutica americana Moderna, de que sua vacina experimental contra a covid-19 atingiu eficácia de 94,5% na fase 3 de testes. Horas depois, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a compra de 405 milhões de doses da CureVac e disse esperar um acordo "em breve" com a Moderna.

Com a notícia, o imunizante da Moderna entrou no páreo ao lado da vacina que está sendo elaborada pela Pfizer com a BioNTech, que também apresentou eficácia de mais de 90%, segundo análises preliminares. Na Rússia, a Sputnik V teve 92% de eficácia contra o vírus.

Bolsas da Ásia

As Bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira, com os ganhos chegando a superar 2% em alguns casos, após dados animadores da China. A produção industrial do país asiático subiu 6,9% em outubro ante igual mês de 2019, acima do estimado pelo consenso do mercado, e as vendas no varejo aceleraram o ritmo de alta, em mesma base, a 4,3%. No Japão, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou à taxa anualizada de 21,4% no terceiro trimestre de 2020.

Em Tóquio, o japonês Nikkei saltou 2,05%, atingindo o maior patamar desde junho de 1991. O sul-coreano Kospi avançou 1,97% em Seul, o maior nível em 33 meses; o Hang Seng se valorizou 0,86% em Hong Kong; e o Taiex registrou alta de 2,10% em Taiwan. Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,11% e o menos abrangente Shenzhen Composto, 0,93%.

Bolsas da Europa

A chance de uma nova vacina fez com que o índice pan-europeu Stoxx 600 terminasse a sessão com alta de 0,93%, enquanto a Bolsa de Londres subiu 1,66%. Paris teve ganho de 1,70% e Frankfurt avançou 0,47%. Milão, Madri e Lisboa tiveram altas de 1,98%, 2,60% e 1,35% cada.

Com o imunizante, os dois setores mais afetados pela pandemia, petróleo e empresas relacionadas à aviação, tiveram altas no velho continente. Em Londres, os papéis da petroleira BP avançaram 5,85% e da companhia aérea EasyJet saltaram 5,59%. Em Paris, a Total subiu 4,87% e a Airbus, 5,19%. E em Frankfurt, a Deutsche Lufthansa teve ganho de 7,43%./MATHEUS FAGUNDE E MAIARA SANTIAGO