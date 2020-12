Mercados internacionais fecham em queda com impasse no Brexit e tensão EUA-China

Os mercados acionários da Ásia e da Europa fecharam na maioria em queda, nesta sexta-feira, 18, de olho nas novas tensões entre Estados Unidos e China, após Washington restringir negócios com empresas do país, entre elas a fabricante de microchips SMIC. Além disso, também pesou o impasse em torno de um acordo comercial pós-Brexit entre as autoridades europeias.

Além de afetar os negócios da SMIC, a decisão dos EUA também impactou mais de 60 instituições da China, que passam a sofrer com uma série de restrições a exportações para o país americano, o que afetou duramente os negócios. Apenas a SMIC, por exemplo, teve baixa de 5,2% na Bolsa chinesa.

Sobre as negociações entre Londres e Bruxelas, o premiê britânico, Boris Johnson, avalia que o Reino Unido continuará negociando o acordo comercial pós-Brexit com a União Europeia, mas avalia que as tratativas estão "difíceis". Ontem, 17, parlamentares da UE deram um ultimato de que domingo, 20, será o último dia para que um acordo seja apresentado, a fim de ser votado pelos parlamentares até o fim do ano, quando termina o período de transição.

Além disso, o mercado acompanhou os desdobramentos em torno de um novo pacote de estímulos nos EUA. O líder republicano no Senado dos EUA, Mitch McConnell, afirmou que o acordo por um pacote de estímulos fiscais para a aliviar os efeitos da covid-19 na economia está mais perto do que estava ontem, e que está "otimista" quanto a um acerto. A expectativa é grande para que o consenso venha ainda hoje, antes da saída dos congressistas para os feriados de final de ano.

Bolsas da Ásia

A Bolsa de Tóquio terminou com baixa de 0,16%, após o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manter os juros no mesmo nível, mas estender seu programa de alívio por mais seis meses. Os índices chineses de Xangai e Shenzhen também caíram 0,29% e 0,31%, após a nova investida americana. Em Hong Kong, o índice Hang Seng cedeu 0,67%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi destoou da maioria e fechou em alta de 0,06%. Ações de farmacêuticas e concessionárias exibiram ganhos, mas as de transportes marítimos recuaram, com o avanço da covid-19 no país igualmente em foco. Em Taiwan, o índice Taiex terminou em baixa de 0,06%. Na Oceania, a Bolsa de Sydney terminou em baixa de 1,20%.

Bolsas da Europa

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia em retração de 0,35%, mas apesar da perda diária, o saldo semanal foi positivo, de 1,48%. Londres caiu 0,33%, Paris cedeu 0,39% e Frankfurt cedeu 0,27%. Lisboa fechou em baixa de 1,30% e Milão teve recuo de 0,16%. Já na Espanha, Madri cedeu 1,42%.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, no maior valor desde março, em meio à expectativa de acordo por um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e apostando na retomada da economia global, em grande parte por conta do desenvolvimento de vacinas contra a covid-19.

O contrato do WTI para fevereiro fechou em alta de 1,44%, cotado a US$ 49,24 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês subiu 1,48%, a US$ 52,26 o barril./ MAIARA SANTIAGO, MATHEUS ANDRADE E PEDRO CARAMURU