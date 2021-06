Mercados internacionais fecham mistos, com Nova York atenta ao BC americano

Os principais índices do exterior fecharam mistos nesta quarta-feira, 2, apesar dos dados positivos para as economias americana, chinesa e da zona do euro que foram divulgados no dia anterior. Hoje, investidores de Wall Street monitoraram os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para a política monetária dos Estados Unidos.

O Livro Bege do Fed, documento com opiniões de dirigentes da entidade monetária que embasa as decisões de política monetária dos EUA, foi visto com atenção pelo mercado. A entidade monetária indicou que a economia dos EUA cresceu "a um ritmo moderado" entre o início de abril e o fim de maio, "um pouco mais rápido" do que no período imediatamente anterior.

Em outro ponto do documento, o Fed mostrou que as pressões inflacionárias cresceram nos Estados Unidos desde abril e apontou que as empresas do país esperam contínuo aumento dos custos e dos preços nos próximos meses. "O fortalecimento da demanda permitiu que algumas empresas, principalmente fabricantes, construtoras e empresas de transporte, repassassem grande parte dos aumentos de custos para seus clientes", conclui.

Bolsa de Nova York

Em Nova York, os investidores voltaram a precificar a chance da entidade monetária começar a apertar as medidas de estímulos antes do necessário, em especial o programa de compra de títulos públicos. No entanto, mesmo esse temor não tirou o fôlego dos índices, que tiveram ganhos contidos. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam com altas de 0,07%, 0,14% e 1,15% cada.

Bolsas da Europa

O índice Stoxx 600, que reúne os principais papéis da região, subiu 0,28%, enquanto a Bolsa de Londres avançou 0,39%, a de Paris ganhou 0,49% e Frankfurt teve alta de 0,23%, apesar das vendas do varejo caírem 5,5% em abril ante março na Alemanha. A Bolsa de Milão subiu 0,23%, mas Madri e Lisboa foram na contramão e caíram 0,10%, 1,08% cada.

Bolsas da Ásia

O clima também foi misto no mercado asiático. Os índices chineses de Xangai e Shenzhen recuaram 0,76% e 1,18% cada, enquanto a Bolsa de Hong Kong cedeu 0,58%. No lado positivo, Seul avançou 0,07%, Taiwan teve ganho de 0,02% e Tóquio registrou alta de 0,46%.

Já na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão de hoje em nível recorde, com alta de 1,05%, após números de crescimento surpreenderem positivamente e mostrarem que o país retornou a níveis pré-pandemia.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo subiram hoje, renovando máximas em anos e ainda apoiados pela estratégia de retorno apenas gradual da oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). A possibilidade de ganho de fôlego na demanda, conforme a covid-19 possa ser gradualmente controlada, também colaborou para o movimento.

Com isso, o WTI para julho fechou em alta de 1,64%, a US$ 68,83 o barril, e o Brent para agosto subiu US$ 1,57, a US$ 71,35 o barril. O WTI renovava máximas desde 2018 e o Brent renovaram ambos os maiores níveis de fechamento desde maio de 2019. O movimento favoreceu ações de petroleiras, com BP e Royal Dutch Shell em altas de 2,02% e 1,82% em Londres. /MAIARA SANTIAGO, ANDRÉ MARINHO, IANDER PORCELLA E GABRIEL BUENO DA COSTA