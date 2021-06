Mercados internacionais fecham mistos de olho no avanço da inflação em todo o mundo

Os principais índices do exterior fecharam mistos nesta quarta-feira, 8, à espera do resultado da inflação de maio dos Estados Unidos, que será divulgada amanhã, e também atentos ao avanço do índice inflacionário da China.

Segundo divulgado nesta quarta, a taxa anual de inflação ao produtor (PPI) chinês disparou para 9% em maio, superando expectativas e atingindo o maior nível em quase 13 anos, à medida que a segunda maior economia do mundo segue se recuperando dos efeitos da pandemia de covid-19. Os preços ao consumidor (CPI) da China também ganharam força no último mês, mas em ritmo mais contido.

O dado fez crescer a expectativa para o CPI de maio dos EUA, que será divulgado na próxima quinta-feira, 10, e poderá determinar o rumo da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Em abril, a taxa anual do CPI dos EUA ficou em 4,2%, muito acima da meta oficial de inflação de 2% do Fed e o maior valor desde 2008.

No mercado financeiro, predomina os temores de que a tendência de avanço da inflação global, resultado do processo de retomada econômica, acabe forçando grandes bancos centrais a retirar estímulos monetários mais cedo do que se imaginava. Amanhã, o Banco Central Europeu (BCE), um dos principais BC's do mundo, vai anunciar se mantém ou não sua atual política monetária pró-estímulos.

Bolsa de Nova York

Nos EUA, tanto o mercado acionário quanto a renda fixa caíram, à espera da inflação. Entre os índices, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuaram 0,44%, 0,18% e 0,09%. Entre os títulos do Tesouro americano, o rendimento do papel com vencimento para dez anos cedeu 1,48%, enquanto o do papel com vencimento para trinta anos teve baixa de 2,169%.

Bolsas da Europa

O mercado europeu ficou sem sinal único hoje, com o índice pan-europeu Stoxx 600, que concentra as principais empresas da região, em alta de 0,09%, enquanto a Bolsa de Paris teve ganho de 0,19%, Madri avançou 0,03% e Lisboa subiu 0,02%. Na contramão, a Bolsa de Londres cedeu 0,20%, Frankfurt recuou 0,38% e Milão caiu 0,26%.

Bolsas da Ásia

Diante do dado da inflação chinesa, o mercado asiático fechou misto. A Bolsa de Tóquio caiu 0,35%, enquanto a de Hong Kong recuou 0,13%, a de Seul cedeu 0,97% e a de Taiwan teve baixa de 0,64%. Por outro lado, os índices chineses fecharam em alta, uma vez que os dados de inflação também sugerem continuidade da recuperação econômica - Xangai subiu 0,32% e Shenzhen avançou 0,14%.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés majoritário da Ásia e ficou no vermelho, em queda de 0,31%.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo fecharam sem impulso nesta quarta-feira, com investidores avaliando o relatório semanal de estoques da commodity nos Estados Unidos, divulgado pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Segundo o órgão, os estoques do óleo no país americano recuaram 5,241 milhões de barris, acima da previsão de queda de 2,3 milhões de barris dos analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal.

O WTI para julho fechou em queda de 0,13%, em US$ 69,96 o barril, enquanto o Brent para agosto terminou estável, em US$ 72,22 o barril. /MAIARA SANTIAGO, GABRIEL BUENO DA COSTA, IANDER PORCELLA E SÉRGIO CALDAS