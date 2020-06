Mercados internacionais operam em baixa ante novo avanço de covid-19 nos EUA

As bolsas internacionais operam sem sinal único nesta quarta-feira, 24, ante o cenário de novo avanço da covid-19 nos Estados Unidos e em parte da Alemanha. A maior parte dos mercados apresenta leves quedas.

Indicadores recentes da Europa e dos EUA têm superado as expectativas, o que alimenta esperanças de que a economia global se recupere da crise do coronavírus em ritmo mais rápido do que se previa inicialmente.

Por outro lado, os EUA vêm registrando aumento no número de infecções por covid-19 desde que começou a remover medidas de isolamento motivadas pela doença. Na terça, 23, o assessor de saúde da Casa Branca Anthony Fauci alertou que houve um "salto perturbador" nos novos casos em alguns Estados americanos, como Texas, Flórida e Arizona. Além disso, a Alemanha tem relatado surtos regionais de coronavírus.

Ásia e Oceania

As principais bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quarta-feira sem direção única, com investidores avaliando a perspectiva de recuperação da economia global e, ao mesmo tempo, monitorando sinais de que o coronavírus voltou a ganhar força em alguns países.

O índice acionário japonês Nikkei teve ligeira baixa de 0,07% em Tóquio, a 22.534,32 pontos, e o Hang Seng caiu 0,50% em Hong Kong, a 24.781,58 pontos, mas o sul-coreano Kospi avançou 1,42% em Seul, a 2.161,51 pontos, impulsionado por ações do setor manufatureiro, e o Taiex subiu 0,42% em Taiwan, a 11.660,67 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,30%, a 2.979,55 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto ficou estável, com ganho marginal de 0,01%, at 1.947,73 pontos. Um feriado nacional vai manter os mercados chineses fechados na quinta e sexta-feira.

Na Oceania, a bolsa australiana teve modesta valorização nesta quarta, com alta de 0,19% do S&P/ASX 200, a 5.965,70 pontos.

Europa

As bolsas europeias abriram o pregão desta quarta-feira em baixa, revertendo o movimento de valorização de terça, em meio ao avanço do novo coronavírus nos EUA e em partes da Alemanha. Às 4h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,63%, a de Frankfurt recuava 0,61% e a de Paris se desvalorizava 0,60%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,20%, 0,38% e 0,35%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa nesta quarta-feira, ampliando perdas da sessão anterior, em meio a sinais de avanço do coronavírus e após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de terça, 23, que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA teve aumento de 1,7 milhão de barris na última semana. Investidores vão acompanhar a pesquisa semanal do Departamento de Energia (DoE) sobre estoques americanos, que inclui números de produção. Às 5h20 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para agosto caía 1,61% na Nymex, a US$ 39,72, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 1,24% na ICE, a US$ 42,10. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES