Mercados internacionais operam sem sentido único, à espera de decisão de política monetária do Fed

As bolsas dos principais mercados internacionais operam sem sinal único nesta quarta-feira, 29, após a divulgação de balanços mistos de bancos europeus e novas taxas de transmissão do novo coronavírus. Investidores também monitoram as negociações para a aprovação de um novo pacote de estímulos de US$ 1 trilhão pelo Congresso dos EUA e o anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Ásia e Oceania

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, à espera da decisão de política monetária do Fed, que deve reiterar sua postura "dovish", ou seja, favorável a estímulos agressivos, pelo tempo que perdurar a crise gerada pela pandemia.

Na China continental, os mercados acumularam ganhos pelo terceiro pregão consecutivo, favorecidos por um aumento das entradas de capital estrangeiro. O índice Xangai Composto subiu 2,06%, a 3.294,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,90%, a 2.236,95 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,27% em Seul, a 2.263,16 pontos, graças ao desempenho positivo de ações de montadoras e de fabricantes de eletrônicos, incluindo a Samsung Electronics (+0,68%), e o Hang Seng teve alta de 0,45% em Hong Kong, a 24.883,14 pontos, em parte impulsionado pelos papéis do HSBC (+2,73%).

Por outro lado, o japonês Nikkei estendeu a fraqueza recente, com queda de 1,15% em Tóquio, a 22.397,11 pontos, após a divulgação de balanços decepcionantes por várias grandes empresas locais, e o Taiex caiu 0,36% em Taiwan, a 12.540,97 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, após dados fracos da inflação doméstica e a adoção de restrições a viagens por causa do recente aumento de casos de covid-19 no país. O S&P/ASX 200 caiu 0,23% em Sydney, a 6.006,40 pontos.

Europa

As bolsas europeias abriram sem direção única nesta quarta-feira, mas operam majoritariamente em baixa. Nesta quarta, diversos bancos divulgaram seus balanços trimestrais, boa parte apresentando prejuízos.

O Grupo Santander registrou um prejuízo inesperado de 11,13 bilhões de euros no segundo trimestre deste ano. De acordo com projeções levantadas pela FactSet e publicadas pela Dow Jones Newswires, o conglomerado espanhol deveria ter registrado um lucro líquido de 838 milhões de euros no período.

O Deutsche Bank anunciou que teve lucro após impostos de 61 milhões de euros no segundo trimestre de 2020, contrastando com prejuízo de 3,15 bilhões de euros registrado em igual período do ano passado, apesar dos efeitos adversos da pandemia de coronavírus.

Já o banco inglês Barclays divulgou que teve lucro de impostos de 1,27 bilhão de libras (US$ 1,64 bilhão) no primeiro semestre de 2020, equivalente a menos da metade do ganho de 3,01 bilhões de libras registrado no mesmo intervalo do ano passado.

Às 4h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,14% e a de Frankfurt recuava 0,17%, mas a de Paris subia 0,41%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,32%, 0,91% e 0,16%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta nesta quarta-feira, revertendo perdas da sessão anterior, após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de terça que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA registrou queda de 6,8 milhões de barris na última semana. Nas próximas horas, investidores vão acompanhar a pesquisa oficial sobre estoques dos EUA, que é elaborada pelo Departamento de Energia (DoE) e inclui números sobre produção, e a decisão de política monetária do Fed.

Às 5h23 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para setembro avançava 0,76% na Nymex, a US$ 41,35, enquanto o do Brent para outubro subia 0,83% na ICE, a US$ 43,97. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES