Mercados internacionais operam sem sinal único, em meio a dúvidas sobre perspectiva global

Os principais mercados internacionais operam sem sinal único nesta sexta-feira, 17. Apesar de a maioria das bolsas asiáticas ter fechado em altas, as negociações são impactadas por dúvidas sobre a perspectiva da economia global em meio à disseminação do novo coronavírus.

Assim como a recuperação econômica da China, a dos EUA também desperta incertezas. Na quinta, 16, os números do varejo americano surpreenderam positivamente, mas o volume de novos pedidos de auxílio-desemprego da última semana ficou acima do esperado. Além disso, os EUA enfrentam uma segunda onda de infecções por covid-19, que veio após a reversão de medidas de confinamento motivadas pela doença.

Ásia e Oceania

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira. Na China continental, o índice Xangai Composto teve modesto ganho de 0,13%, a 3.214,13 pontos e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,69%, a 2.158,94.

No pregão de quinta, o Xangai e o Shenzhen sofreram tombos de 4,5% e 5,2%, respectivamente, após uma inesperada queda nas vendas do setor varejista chinês em junho e apesar de o Produto Interno Bruto (PIB) da segunda maior economia do mundo ter crescido mais do que o esperado no segundo trimestre. A decepção com a fraqueza no consumo gerou dúvidas sobre o ritmo de recuperação da China após o violento choque da pandemia de coronavírus.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 0,47% em Hong Kong nesta sexta, a 25.089,17 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou alta de 0,80% em Seul, a 2.201,19 pontos, e o Taiex subiu 0,20% em Taiwan, a 12.181,56 pontos.

A bolsa japonesa foi exceção, com queda de 0,32% do Nikkei em Tóquio, a 22.696,42 pontos, diante do fraco desempenho de ações dos setores imobiliário e siderúrgico.

As tensões entre EUA e China, que ganharam força após Pequim adotar uma nova lei de segurança nacional para Hong Kong, permanecem no radar. Na quinta, circulou notícia de que a Casa Branca considera proibir que membros do Partido Comunista chinês e suas famílias viajem para os EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, apesar de preocupações com o avanço do coronavírus no Estado de Victoria. O S&P/ASX 200 subiu 0,38% em Sydney, a 6.033,60 pontos.

Europa

As bolsas europeias abriram o pregão desta sexta-feira em leve alta, mas logo ficaram mistas, à espera de uma reunião de dois dias de líderes da União Europeia (UE) para discutir proposta de criar um fundo de recuperação de 750 bilhões de euros para ajudar os países do bloco mais afetados pela pandemia de coronavírus.

Às 4h07 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,09% e a de Frankfurt avançava 0,25%, mas a de Paris caía 0,14%. Já a de Milão tinha alta de 0,06%, a de Madri recuava 0,40% e a de Lisboa se valorizava 0,07%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa moderada nesta sexta-feira, ampliando perdas de cerca de 1% da sessão anterior, em meio a persistentes incertezas sobre o impacto da covid-19 na demanda pela commodity e à espera de que a Opep+ relaxe os cortes na produção do grupo a partir de agosto.

Às 4h19 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para setembro caía 0,46% na Nymex, a US$ 40,74, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,58% na ICE, a US$ 43,12. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES