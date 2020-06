Mercados internacionais têm alta após Trump reafirmar acordo comercial EUA-China

As Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, 23, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmar que o acordo comercial preliminar de Washington com a China permanece em vigor.

Em tuíte publicado durante a madrugada, Trump garantiu que o acordo comercial "de fase 1" dos EUA com os chineses continua "integralmente intacto". "Tomara que eles continuem a seguir os termos do acordo!", acrescentou o presidente.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020 (O acordo com a China está integralmente intacto. Tomara que eles continuem a seguir os termos do acordo!)

O gesto de Trump veio após o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro - um notório crítico da China -, dizer em entrevista à Fox News que o acordo havia "acabado". Posteriormente, Navarro tentou esclarecer seus comentários, alegando ao The Wall Street Journal que haviam sido "totalmente tirados de contexto".

"Eles não tiveram nada a ver com a fase 1 do acordo comercial, que continua em vigor", afirmou Navarro. "Eu estava simplesmente falando sobre a falta de confiança que temos agora em relação ao Partido Comunista Chinês após eles mentirem sobre as origens do vírus chinês e impingirem uma pandemia ao mundo", completou, referindo-se ao coronavírus.

A fala inicial de Navarro pesou nos mercados asiáticos, que abriram os negócios desta terça em baixa antes de se recuperarem.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,50% em Tóquio, a 22.549,05 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,18%, a 2.970,62 pontos, e o Hang Seng se valorizou 1,62% em Hong Kong, a 24.907,34 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,21% em Seul, encerrando o pregão a 2.131,24 pontos, o Shenzhen Composto - índice chinês de menor abrangência - subiu 0,56%, a 1.947,45 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,34% em Taiwan, a 11.612,36 pontos.

Ainda que tenha ficado em segundo plano, o coronavírus permanece no radar, após voltar a ganhar força nos EUA em meio ao processo de reabertura da economia local, e o recente ressurgimento da covid-19 em Pequim, a capital chinesa.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o tom positivo da região asiática, e o S&P/ASX 200 teve modesta valorização de 0,17% em Sydney, a 5.954,40 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias, que iniciaram as negociações do dia em alta com o tuíte de Trump, ampliaram ganhos após a divulgação de prévia de indicadores de atividade (PMIs) da Alemanha referentes a junho, que vieram acima das expectativas. Às 4h35, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,81%, a de Frankfurt avançava 1,79% e a de Paris se valorizava 1,35%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam sem direção única e perto da estabilidade na madrugada desta terça-feira, após acumularem fortes ganhos na sessão anterior e ao longo da semana passada. A commodity mostrou volatilidade após surgirem dúvidas sobre o acordo comercial de "fase 1" entre EUA e China, mas o presidente Donald Trump esclareceu que o pacto continua em vigor. Às 4h22 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para agosto tinha perda marginal de 0,02% na Nymex, a US$ 40,72, mas o do Brent para o mesmo mês subia 0,16% na ICE, a US$ 43,15.