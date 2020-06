Mercados internacionais têm alta generalizada em meio a estímulos econômicos

As Bolsas da Ásia fecharam em alta significativa nesta terça-feira, 16, reagindo a novas medidas de apoio financeiro dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão.

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) anunciou que irá manter sua política monetária inalterada, mas vai ampliar o volume de um programa especial de financiamento para empresas prejudicadas pela pandemia de coronavírus, de 75 trilhões de ienes para 110 trilhões de ienes (US$ 1,025 trilhão). Antes disso, o Federal Reserve (Fed, o BC americano) informou que passará a comprar títulos corporativos no mercado secundário americano, numa iniciativa que levou as Bolsas de Nova York a se recuperar nas últimas horas do pregão.

Já nesta madrugada, a Bloomberg noticiou que o governo dos EUA está estudando uma proposta de quase US$ 1 trilhão para a infraestrutura, como parte de sua estratégia de reavivar a economia americana após o choque do coronavírus.

Bolsas da Ásia

O índice Nikkei subiu 4,88% em Tóquio, a 22.582,21 pontos. Nos negócios da China continental, o Xangai Composto avançou 1,44% nesta terça, a 2.931,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 1,77%, a 1.898,35 pontos. Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi saltou 5,28% em Seul, a 2.138,05 pontos, o Hang Seng subiu 2,39% em Hong Kong, a 24.344,09 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,82% em Taiwan, a 11.511,64 pontos.

Oceania

Na Oceania, a Bolsa australiana também foi impulsionada pelos novos estímulos do Fed e do BoJ, e o S&P/ASX 200 avançou 3,89% em Sydney, a 5.942,30 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas da Europa operam em forte alta nos primeiros momentos do pregão desta terça-feira, 16, seguindo o tom positivo da última segunda-feira, 15, dos mercados acionários de Nova York, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciar novas medidas de apoio ao sistema financeiro e em meio a relatos de que o governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump, está estudando uma proposta de quase US$ 1 trilhão para a infraestrutura, como parte de sua estratégia de reavivar a economia americana na esteira do choque do coronavírus. Às 4h20, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 2,33%, a de Frankfurt avançava 2,41% e a de Paris se valorizava 2,15%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 1,99%, 1,72% e 1,77%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta moderada na madrugada desta terça-feira, ampliando ganhos de mais de 2% da sessão anterior, após a Agência Internacional de Energia (AIE) reduzir sua previsão de queda na demanda global pela commodity este ano e em meio a iniciativas de estímulo econômico nos EUA, tanto do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) quanto do governo. Às 5h20 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para julho subia 0,24% na Nymex, a US$ 37,21, enquanto o do Brent para agosto avançava 0,60% na ICE, a US$ 39,96.