Mercados internacionais têm leve alta em meio a tensões geopolíticas

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em leve alta nesta quarta-feira, 17, após os sólidos ganhos do pregão anterior, com investidores se mostrando mais cautelosos em meio a tensões geopolíticas e recentes surtos de coronavírus em partes da China e dos Estados Unidos.

Leia Também Após ameaças, Coreia do Norte destrói gabinete de integração com a Coreia do Sul

O viés positivo na Ásia veio após mais um dia de valorização das Bolsas de Nova York, que na terça-feira, 16, avançaram em boa parte por causa de novos sinais de recuperação da economia dos EUA, evidenciados por um salto bem maior do que o esperado nas vendas do setor varejista americano. Recentes estímulos dos bancos centrais dos EUA e do Japão também ajudam a sustentar o apetite por risco.

Por outro lado, surgiram questões geopolíticas envolvendo Índia e China e as duas Coreias, que justificam o tom cauteloso desta quarta. Além disso, permanecem no radar o ressurgimento da covid-19 em Pequim, a capital chinesa, e o aumento de casos da doença em Estados dos EUA que estão em processo de reversão de medidas de quarentena.

Bolsas da Ásia

Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,14%, a 2.935,87 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,29%, a 1.903,77 pontos. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 0,56% em Hong Kong, a 24.481,41 pontos, o sul-coreano Kospi mostrou alta de 0,14% em Seul, a 2.141,05 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,20% em Taiwan, a 11.534,59 pontos.

Exceção, a Bolsa japonesa ficou no vermelho. O Nikkei caiu 0,56% em Tóquio, a 22.455,76 pontos, pressionado por ações de montadoras e de empresas aéreas.

Oceania

Na Oceania, a Bolsa australiana terminou o dia em alta, após se recuperar de uma queda no meio do pregão. O S&P/ASX 200 avançou 0,83% em Sydney, a 5.991,80 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias sobem levemente nos primeiros minutos do pregão desta quarta-feira, dando continuidade ao tom otimista do pregão anterior, apesar de tensões geopolíticas envolvendo Índia e China e as duas Coreias em meio a novos surtos de coronavírus em partes dos territórios chinês e dos EUA.

Às 4h15, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,38%, a de Frankfurt avançava 0,23% e a de Paris se valorizava 0,20%. Já em Milão e Lisboa, os ganhos eram de 0,39% e 0,24%, respectivamente. Exceção, a de Madri caía 0,11%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta quarta-feira, revertendo parte dos robustos ganhos de mais de 3% da sessão anterior, após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de ontem um aumento de 3,9 milhões de barris no volume de petróleo bruto estocado nos EUA na última semana.

Nas próximas horas, investidores vão acompanhar o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a pesquisa semanal do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) sobre estoques dos EUA, que inclui números de produção. Às 4h29 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para agosto caía 0,85% na Nymex, a US$ 38,32, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,37% na ICE, a US$ 40,81.