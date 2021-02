Mercados internacionais têm manhã de queda, com atenção à economia chinesa

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 22, em meio a temores de que o banco central chinês (PBoC) volte a apertar sua política monetária, embora tenha deixado seus juros básicos inalterados pelo décimo mês consecutivo no fim de semana, e com investidores atentos ao recente avanço no rendimento dos Treasuries de longo prazo.

No fim de semana, o PBoC manteve seus juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos em 3,85% e 4,65%, respectivamente, níveis em que se encontram desde abril do ano passado. Há especulação, porém, de que o BC chinês poderá elevar as taxas nos próximos meses à medida que a segunda maior economia do mundo continua se recuperando dos impactos da pandemia de covid-19.

Contribuiu para o viés negativo na região asiática o rápido aumento nos rendimentos dos Treasuries de longo prazo, movimento que tende a prejudicar ações de setores que se valorizaram com força nos últimos meses. Desde a semana passada, o juro da T-note de 10 anos vem operando nos maiores níveis em 12 meses.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 1,45% hoje, a 3.642,44 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 2,11%, a 2.416,67 pontos, pressionados por ações de turismo e de bebidas alcoólicas.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1,06% em Hong Kong, a 30.319,83 pontos, e o sul-coreano Kospi se desvalorizou 0,90% em Seul, a 3.079,75 pontos. Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 0,46% em Tóquio, a 30.156,03 pontos, favorecido por ações de aviação e de transporte marítimo, e o Taiex registrou alta de 0,42% em Taiwan, a 16.410,16 pontos. Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu a tendência majoritária na Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,19% em Sydney, a 6.780,90 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em baixa desde a abertura dos negócios desta segunda-feira, seguindo a tendência dos índices futuros dos mercados acionários de Nova York e da maioria das Bolsas asiáticas, em meio a preocupações com o rápido avanço dos juros dos Treasuries.

Às 7h06, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 0,74%, a 411,80 pontos. No mesmo horário, os futuros de Wall Street recuavam entre 0,5% e 1%.

Na Ásia, a maioria das Bolsas fechou em terreno negativo, também pressionadas por temores de que a China possa estar se preparando para apertar sua política monetária diante de sinais de que sua economia continua se recuperando dos impactos da pandemia de covid-19.

Investidores estão também atentos aos Treasuries desde a semana passada, quando o juro da T-note de 10 anos atingiu os maiores níveis em 12 meses, patamar que vem se mantendo. Um aumento muito rápido do retorno dos Treasuries pode prejudicar empresas de forte crescimento que dependem de crédito barato e, ao mesmo tempo, diminui a atratividade das ações.

Por outro lado, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha surpreendeu positivamente, ao avançar para 92,4 pontos em fevereiro, ajudando a limitar as perdas das bolsas europeias.

Também às 7h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,81%, a de Paris recuava 0,59% e a de Frankfurt se desvalorizava 0,60%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,75%, 0,63% e 0,86%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta segunda-feira, revertendo parte das perdas da sessão anterior, à medida que investidores monitoram a retomada da produção da commodity no Estado americano do Texas após a suspensão causada por um inverno rigoroso. O Commonwealth Bank of Australia diz que embora algumas refinarias como Marathon Oil, Devon Energy e Verdun Oil tenham, segundo relatos, retomado as operações no Texas, ainda é incerto quando a produção será totalmente restaurada. Investidores estão esperançosos de que a maior parte da produção perdida seja recuperada nos próximos dias, mas o banco estima que parte dela deverá demorar mais para normalizar devido à necessidade de reparos. Às 4h35 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 0,78% na Nymex, a US$ 59,72, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 1% na ICE, a US$ 63,54.