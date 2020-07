Mercados internacionais têm manhã de queda em meio a preocupações com disseminação da covid

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 22, influenciadas pela disseminação do coronavírus na região e nos Estados Unidos. Autoridades no Japão e em Hong Kong também se mostraram alarmadas com os crescentes números de casos da doença.

Os EUA continuam sendo o principal foco de preocupação. Na terça-feira, 21, o presidente Donald Trump alertou que a pandemia por lá "ficará pior antes de melhorar". No mundo, os casos de coronavírus se aproximam de 15 milhões e as mortes somam mais de 600 mil, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Bolsas da Ásia e do Pacífico

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,58% em Tóquio, a 22.751,61 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 2,25% em Hong Kong, a 25.057,94 pontos, e o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,01% em Seul, a 2.228,66 pontos.

As Bolsas da China continental, por outro lado, acumularam ganhos pelo quarto dia consecutivo nesta quarta, diante da demanda de investidores estrangeiros por ações do tipo A, que são negociadas tanto em Xangai quanto em Shenzhen. O índice Xangai Composto subiu 0,37%, a 3.333,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,84%, a 2.251,43 pontos. O mercado de Taiwan também ficou no azul, com alta de 0,61% do Taiex, a 12.473,27 pontos.

Na Oceania, a Austrália relatou 502 novos casos de covid-19 em 24 horas, superando o recorde anterior de 469 infecções de 28 de março. A Bolsa de Sydney terminou o pregão com queda de 1,32%, a 6.075,10 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram o pregão desta quarta-feira em leve baixa, à medida que a disseminação do coronavírus, especialmente nos EUA, volta a preocupar apesar do otimismo com o acordo da União Europeia sobre um fundo de resgate de 750 bilhões de euros destinado aos países do bloco mais afetados pelos efeitos da covid-19. Às 4h10, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,22%, a de Frankfurt recuava 0,03% e a de Paris se desvalorizava 0,23%. Já a de Madri cedia 0,12%, mas as de Milão e Lisboa ensaiavam recuperação, com ganhos de 0,23% e 0,14%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em leve baixa na madrugada desta quarta-feira, revertendo o movimento de valorização da sessão anterior, após o American Petroleum Institute (API) estimar no fim da tarde de terça que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA registrou aumento de 7,5 milhões de barris na última semana. Nas próximas horas, investidores vão acompanhar a pesquisa oficial sobre estoques dos EUA, que é elaborada pelo Departamento de Energia (DoE) e inclui números sobre produção. Às 4h19 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para setembro caía 0,19% na Nymex, a US$ 41,84, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,05% na ICE, a US$ 44,30.