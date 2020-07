Mercados internacionais têm manhã volátil em meio a preocupações com covid e acordo de ajuda à UE

As Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 20, com investidores mantendo a cautela em meio a negociações da União Europeia (UE) sobre um fundo de resgate bilionário e a disseminação do coronavírus nos Estados Unidos.

Líderes da UE ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre um inédito pacote orçamentário de 1,85 trilhão de euros, que inclui um fundo de 750 bilhões de euros destinado a ajudar o bloco a se recuperar da crise gerada pela covid-19. Eles deverão voltar a se reunir nesta segunda-feira, no quarto dia de uma cúpula que começou na sexta, 17.

Já a segunda onda de coronavírus nos EUA gera apreensões sobre o ritmo de recuperação da maior economia do mundo. O país acumula mais de 3,7 milhões de casos da doença, sendo que 63 mil novas infecções foram relatadas no sábado, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei teve alta marginal de 0,09% em Tóquio, a 22.727,48 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,12% em Hong Kong, a 25.057,99 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,14% em Seul, a 2.198,20 pontos, e o Taiex registrou ligeira perda de 0,06% em Taiwan, a 12.174,54 pontos.

Na China continental, as Bolsas tiveram sólidos ganhos: o índice Xangai Composto subiu 3,11%, a 3.314,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,68%, a 2.216,70 pontos. O impulso veio de ações de seguradoras, após mudança regulatória anunciada no fim de semana que permitirá ao setor investir mais em renda variável, e de fornecedores de materiais de construção.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por papéis de petrolíferas. O S&P/ASX 200 caiu 0,53% em Sydney, a 6.001,60 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram o pregão desta segunda-feira em baixa, após líderes da União Europeia (UE) não conseguirem fechar um acordo sobre um fundo de resgate para ajudar a região a se recuperar da crise do coronavírus, durante reunião que começou na sexta-feira, 17, e se estendeu pelo fim de semana. A expectativa é que as conversas sejam retomadas nesta segunda. Às 4h12, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,64%, a de Frankfurt recuava 0,51% e a de Paris se desvalorizava 0,72%. Já a de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,58%, 0,64% e 0,24% respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta segunda-feira, mantendo o tom negativo da semana passada, à medida que a disseminação da covid-19 pelo mundo, particularmente nos EUA, compromete a perspectiva de recuperação da demanda pela commodity. Às 4h35 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para setembro caía 1,08% na Nymex, a US$ 40,31, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 1,04% na ICE, a US$ 42,69.