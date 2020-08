Mercados internacionais têm queda em meio a novo capítulo de tensão EUA-China

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 7, reagindo a mais um capítulo das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Na noite de quinta-feira, 6, o presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu ordens executivas determinando que transações do país com as empresas chinesas Tencent e ByteDance - controladoras dos aplicativos WeChat e TikTok, respectivamente -, sejam interrompidas em 45 dias. Recentemente, a Microsoft expressou interesse em comprar as operações americanas da TikTok.

Com o novo desdobramento das complicadas relações sino-americanas, os últimos números da balança comercial chinesa ficaram em segundo plano. As exportações da China surpreenderam positivamente em julho, com expansão anual de 7,2%, bastante superior ao leve ganho de 0,1% esperado por analistas. Por outro lado, as importações tiveram queda anual de 1,4% no último mês, contrariando expectativas de alta de 1%.

Investidores na Ásia também aguardam o desfecho de negociações no Congresso americano para o lançamento de um novo pacote fiscal nos EUA, em reação à crise do coronavírus. Na quinta, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que republicanos e democratas vão tentar superar divergências sobre a questão nesta sexta. "Os dois lados estão mais próximos em muitos assuntos, mas muito distantes em alguns grandes temas", afirmou.

Há expectativa também para o último relatório de emprego dos EUA. Conhecido como "payroll", o documento será publicado às 9h30 (de Brasília) e costuma ter impacto significativo nos mercados financeiros.

Bolsas da Ásia

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,96%, a 3.354,04 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,38%, a 2.272,66 pontos. Em Hong Kong, as ações da Tencent sofreram um tombo de 5,04%. Já o índice da Bolsa local, o Hang Seng, cedeu 1,6%, a 24.531,62 pontos.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei caiu 0,39% na Bolsa de Tóquio, a 22.329,94 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,66% em Taiwan, a 12.828,87 pontos, mas o sul-coreano Kospi avançou 0,39% em Seul, a 2.351,67 pontos, acumulando ganhos pelo quinto pregão consecutivo e atingindo o maior nível em quase dois anos.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o tom predominante da Ásia, e o S&P/ASX 200 recuou 0,62% em Sydney, a 6.004,80 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram o pregão desta sexta-feira sem direção única, após o presidente Donald Trump emitir ordens executivas exigindo que transações dos EUA com os aplicativos chineses TikTok e WeChat sejam interrompidas em 45 dias e na esteira de dados alemães e chineses mais fortes do que o esperado. Em poucos minutos, porém, prevaleceu o tom negativo na Europa. Às 4h11, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,24%, a de Frankfurt recuava 0,18% e a de Paris cedia 0,48%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,49%, 0,60% e 0,09%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em leve baixa na madrugada desta sexta-feira, ampliando perdas moderadas da sessão anterior, após um novo desdobramento das tensões comerciais entre EUA e China. Dados de exportação chineses melhores do que o esperado, no entanto, podem estar limitando a queda da commodity. Às 4h49 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para setembro caía 0,10% na Nymex, a US$ 41,91, enquanto o do Brent para outubro recuava 0,04% na ICE, a US$ 45,07.