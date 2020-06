Mercados internacionais têm queda em meio a tom mais negativo

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa significativa nesta quinta-feira, 25, reagindo a uma série de fatores negativos, que incluem o avanço do coronavírus em alguns países, em especial nos Estados Unidos, projeções econômicas pessimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e tensões comerciais entre americanos e europeus. Os mercados da China, Hong Kong e Taiwan não operaram devido a feriados.

Nas últimas semanas, investidores vêm acompanhando a disseminação da covid-19 nos EUA, que voltou a ganhar força em meio à reabertura da economia local. Além disso, o governo americano ameaçou impor tarifas adicionais a US$ 3,1 bilhões em exportações da União Europeia e do Reino Unido, como parte de uma longa disputa entre Washington e Bruxelas por causa de subsídios concedidos para a fabricação de aviões.

Para completar o quadro negativo, o FMI reduziu sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) global em 2020, de contração de 3% para um tombo de 4,9%, como resultado da crise do coronavírus.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,22% em Tóquio, a 22.259,79 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi sofreu queda mais expressiva em Seul, de 2,27%, a 2.112,37 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana foi pressionada pelos mesmos fatores desfavoráveis, e o S&P/ASX 200 caiu 2,48% em Sydney, a 5.817,70 pontos, registrando seu pior desempenho em duas semanas.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram o pregão desta quinta-feira em baixa, ampliando perdas, em reação a uma série de fatores negativos, que incluem o avanço do coronavírus em alguns países, como EUA e Alemanha, ameaça do governo americano de tarifar produtos da Europa e projeções econômicas pessimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI). Às 4h13, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 1%, a de Frankfurt recuava 0,40% e a de Paris se desvalorizava 1,01%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,62%, 1,05% e 0,65%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta quinta-feira, ampliando robustas perdas da sessão anterior, em meio ao avanço do coronavírus nos EUAe tensões comerciais entre americanos e europeus e um dia após projeções econômicas pessimistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de um novo aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA. Às 4h34 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para agosto caía 0,97% na Nymex, a US$ 37,64, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 0,82% na ICE, a US$ 39,98.