Mercados internacionais têm queda nesta segunda, com avanço de covid-19 no radar

As principais Bolsas da Ásia fecharam em baixa nesta segunda-feira, 22, reagindo aos últimos desdobramentos da pandemia de coronavírus, que atingiu recorde diário de novos casos, e após o banco central chinês manter taxas de juros inalteradas.

Leia Também Mercado financeiro mundial pode sofrer modificações

No domingo, 21, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou o maior número de novos casos de covid-19 em 24 horas. Foram 183 mil novos infectados, sob liderança de Brasil (54.771) e Estados Unidos (36.617). Nos EUA, particularmente, o coronavírus voltou a ganhar força em meio ao processo de reversão de medidas de isolamento motivadas pela pandemia.

A China também está no radar após a ocorrência de um recente surto em sua capital, Pequim, que, no entanto, já estaria sob controle. O PBoC, como é conhecido o BC chinês, decidiu manter inalteradas suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos. Pelo segundo mês consecutivo, a chamada LPR de um ano permaneceu em 3,85% e a LPR para empréstimos de cinco anos ou mais longos ficou em 4,65%.

Bolsas da Ásia e Pacífico

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,18% em Tóquio, a 22.437,27 pontos, pressionado por ações dos setores ferroviário e aéreo, enquanto o chinês Xangai Composto teve ligeira perda de 0,08%, a 2.965,27 pontos, o Hang Seng se desvalorizou 0,54% em Hong Kong, a 24.511,34 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,68% em Seul, a 2.126,73 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Shenzhen Composto - índice chinês formado por empresas com menor capitalização de mercado - subiu 0,29%, a 1.936,65, e o Taiex avançou 0,20% em Taiwan, a 11.572,93 pontos. Na Oceania, a Bolsa australiana encerrou os negócios desta segunda-feira praticamente estável, após um pregão volátil. O S&P/ASX teve ganho marginal de 0,03% em Sydney, a 5.944,50 pontos, sustentado pelo desempenho positivo de grandes bancos e mineradoras.

Bolsas da Europa

As Bolsas do velho continente o pregão desta segunda-feira em baixa, em meio a preocupações com a disseminação do coronavírus pelo mundo e, particularmente, nos EUA. Às 4h08, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,99%, a de Frankfurt recuava 1,24% e a de Paris se desvalorizava 1,50%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 1,51%, 1,45% e 1,12%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta modesta na madrugada desta segunda-feira, ampliando ganhos de cerca e 9% a 10% da semana passada, mas o ímpeto de valorização é contido por preocupações com a disseminação do coronavírus pelo mundo, particularmente nos EUA. Às 4h20 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para agosto subia 0,18% na Nymex, a US$ 39,90, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 0,33% na ICE, a US$ 42,33.