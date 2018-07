Mercados vêem pacote nos EUA em breve e Bovespa sobe 6% O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sexta-feira em forte alta, acompanhando a expectativa global de que o pacote de estímulo à economia norte-americana terá um esboço já na semana que vem. Além disso, os mercados externos repercutiram a crença em um plano de socorro às combalidas seguradoras de bônus. O Ibovespa avançou 5,95 por cento, para 57.463 pontos. Nesse nível, o indicador fica praticamente no zero a zero quando comparado ao fechamento da semana passada, depois da montanha-russa de cair 6,6 por cento na segunda-feira, subir 4,5 por cento na terça e recuar outros 3,3 por cento na quarta-feira. "Acho que os investidores foram encorajados pelo fato de que (os congressistas) apareceram com um acordo preliminar de maneira rápida", afirmou Angel Mata, diretora-gerente da empresa de transações com ações Stifel Nicolaus Capital Markets, em Baltimore. Nos Estados Unidos, a alta das bolsas de valores era mais contida e, a poucos minutos do fechamento, o Dow Jones subia 0,8 por cento. Mas Wall Street teve um rali no final da quarta-feira, quando a bolsa paulista já estava encerrando o pregão. A Casa Branca confirmou ter chegado a um acordo preliminar com o Congresso sobre o pacote e mais detalhes foram divulgados. Segundo o secretário do Tesouro norte-americano, Henry Paulson, cheques de restituição poderão ser enviados a 117 milhões de pessoas dentro de 60 dias após a aprovação e, com isso, espera-se que os consumidores possam ajudar a sustentar a economia. VALE No Ibovespa, as ações ordinárias da Vale foram as que mais subiram: 11,4 por cento, para 50,12 reais. O governo brasileiro é contra o plano da Vale de comprar a anglo-suíça Xstrata, segundo um funcionário de alto escalão. Segundo a fonte, o governo pretende instruir o BNDESPar e a Previ, membros do grupo de acionistas controladores da companhia, a votar contra o acordo. O volume financeiro na bolsa paulista foi de 6,47 bilhões de reais. A Bovespa não opera nesta sexta-feira devido ao feriado de aniversário de São Paulo.