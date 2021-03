Mercedes-Benz Caminhões dá valor a cada voz das estradas

“As estradas falam, e a Mercedes-Benz ouve cada voz” é o novo slogan da divisão de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. Líder de vendas na categoria pelo quinto ano consecutivo, a fabricante conseguiu manter a posição mesmo em um ano repleto de desafios e de dificuldades, provocados principalmente pelos efeitos da pandemia, que afetaram todo o planeta. Aliás, é importante ressaltar que o desempenho da filial brasileira fez com que o mercado nacional se tornasse o mais importante para a Mercedes-Benz em todo o mundo, feito que não ocorria desde 2014.

Para Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing de Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, esse resultado positivo se deve ao fato de a empresa já vir se preparando há algum tempo para a modernização, por meio da digitalização, do uso da inteligência artificial associada com a inteligência de mercado e da aproximação da empresa com os clientes. “Nós já vínhamos desenvolvendo diversas ferramentas e recursos há tempos, então tudo isso nos ajudou a tomar decisões rápidas e a manter a conexão com nossos clientes, o que possibilitou mantermos a nossa posição no mercado. Não foi pontual, e sim o fruto de um trabalho que já vinha sendo feito”, explica.

O executivo acrescenta: “Como nós já tínhamos a mente aberta para a inovação, conseguimos, ainda no início da pandemia, colocar no ar o nosso Showroom Virtual (Star Online), que permitiu aos nossos clientes ter a sensação de estar no seu concessionário local e ser atendido pelos vendedores da região em que estão. Se nós não estivéssemos preparados, acredito que todo esse processo demoraria um ano, mais ou menos, mas a gente conseguiu fazer tudo isso em três semanas”, recorda.

Portfólio completo e atendimento em todo o País

Roberto Leoncini afirma que outro fator que influencia de maneira importante na hora em que o cliente vai decidir sobre a aquisição de um novo caminhão é o fato de a Mercedes-Benz ser uma das poucas fabricantes a oferecer uma linha completa de caminhões no Brasil. “Temos em nosso portfólio produtos para atender quem precisa de um veículo com capacidade desde 3,5 toneladas (o comercial leve Sprinter chassi) até 250 toneladas”, exemplifica.

A linha de caminhões Mercedes-Benz é formada pela família Accelo (modelos ágeis e versáteis, com versões de 8 a 13 toneladas de peso bruto total [PBT]), pela gama Atego (caminhões médios e semipesados com PBT entre 14 e 24 toneladas, projetados para uso urbano e rodoviário de curtas e médias distâncias), pelos pesados Axor (com modelos rodoviários de até 74 toneladas e fora de estrada com capacidade máxima de tração de 123 toneladas) e pelo Novo Actros, o caminhão “inteligente” mais moderno e seguro do mercado que oferece, entre outras vantagens, economia de combustível de até 12% em relação à versão anterior, sistema de câmeras em vez dos retrovisores externos, quadro de instrumento digital com volante multifunção, sensor e controle de farol alto automático, controle eletrônico de estabilidade, sensor de ponto cego e espelhamento de telefone celular.

Mas, além do portfólio completo, o vice-presidente de Vendas e Marketing de Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil acredita que outros fatores também fazem muita diferença junto aos consumidores. “A nossa dedicação em estar perto do cliente, escutá-lo, oferecer soluções customizadas vai nos ajudar a manter a liderança, assim como a nossa capilaridade, pois temos 183 concessionários, mais 11 lojas de seminovos e usados (SelecTrucks) e 111 oficinas dedicadas instaladas dentro das operações de clientes; tudo isso nos dá quase 300 pontos de contato com nossos clientes no Brasil. Ninguém possui isso, e essa é uma vantagem muito significativa”, afirma.

Slogan seguido na prática

As declarações de Roberto Leoncini são atestadas pelos clientes da montadora. Adriano Bissoni, diretor executivo da empresa Transportes Botuverá, de Rondonópolis (MT), que vem atuando em parceria com a Mercedes-Benz nos testes do Novo Actros, declara: “Estamos testando dois modelos do Novo Actros, o 2651 e o 2653, numa iniciativa muito importante para colocar em prática tudo o que foi projetado e também para ouvir dos motoristas e do cliente a opinião sobre esse projeto e se existem melhorias que podem ser implementadas”, declarou.

Lembrando o novo slogan da Mercedes-Benz, Bissoni afirma que, durante o período de testes com o Novo Actros, foi sugerida a adoção de quinta roda revestida com um polímero que dispensa o uso de graxa para manter o equipamento lubrificado. Além disso, também foi indicada a necessidade de uso de defletor de ar na cabine a fim de melhorar a aerodinâmica do caminhão. As sugestões foram analisadas e aprovadas, comprovando a importância de ouvir a voz de todos. Até o momento, a Botuverá já adquiriu 30 unidades do Novo Actros.

Já Itamar Ferrari, superintendente da Cooperativa Agroindustrial Consolatta (Copacol), de Cafelândia (PR), que adquiriu 11 unidades do modelo Axor 3131, diz que solicitou a customização do diferencial dos caminhões, para adequá-los às necessidades da operação na cooperativa. A escolha pelos caminhões Mercedes-Benz, segundo Ferrari, ocorreu após diversas análises. “O modelo responde bem às características de severidade da operação fora de estrada da Copacol, com robustez e eficiência e custo-benefício dentro de nossas expectativas”, recorda. “Como eles não possuíam um modelo com as características de que necessitávamos, a equipe da Mercedes-Benz se prontificou a efetuar as mudanças necessárias, e o resultado foi muito satisfatório”, garante. No caso da Copacol, a customização foi feita na relação do diferencial, para proporcionar maior agilidade e permitir que os motores dos veículos trabalhassem a maior parte do tempo na rotação ideal, resultando também em maior economia de combustível.

Jesiel Delgado de Almeida, gerente operacional da Vale do Tibagi Transporte e Logística, de Telêmaco Borba (PR), é outro cliente satisfeito com a Mercedes-Benz e explica o principal motivo de ter optado pela marca: “A Mercedes-Benz foi a marca que ouviu seu cliente e entendeu que, em um mercado cada vez mais competitivo, é preciso criar sinergia e buscar juntos as soluções de logística para proporcionar o melhor atendimento do nosso embarcador”. A Vale do Tibagi adquiriu 14 caminhões Axor modelo 2644 6x4 nos quais foram modificados o entre-eixo, os reservatórios de combustível e de aditivo (Arla 32) e os freios, a fim de adequar os veículos às necessidades da operação.

“É uma questão de maturidade”, explica Roberto Leoncini. “Se fosse há uns cinco ou seis anos, seria difícil assumir um compromisso como esse, porque a empresa não estava preparada para uma tarefa dessas. Hoje a empresa está focada 100% no cliente, incluindo os concessionários, e temos, inclusive, um site (www.movemosomundo.com.vc) onde os clientes podem interagir conosco, dar sugestões. Enfim, queremos criar um ecossistema do transporte responsável”, diz.

“Somos mais do que parceiros de negócios, somos amigos de estrada; e assim queremos garantir que as estradas falem e a Mercedes-Benz ouça cada voz’, porque, para nós, cada cliente é único, e a nossa relação com eles, também”, garante o executivo.