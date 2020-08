Mercedes-Benz estende ações promovidas no Dia do Motorista

A Mercedes-Benz celebrou o Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, com várias ações. Todas elas foram criadas com o objetivo de melhorar a vida profissional dos condutores, mas sem deixar de lado aspectos pessoais como os cuidados com a saúde, inclusive a emocional. Por essa razão, a marca decidiu estender algumas dessas ações.

Uma delas tem o objetivo de atualizar o conhecimento dos motoristas com relação às tecnologias de última geração embarcadas nos caminhões. Para isso, nada melhor do que um test-drive a bordo do caminhão mais tecnológico do País: o Novo Actros.

Por meio do chamado Circuito Nacional de Test-Drive & Saúde, os motoristas poderão dirigir o caminhão, considerado o mais conectado e inteligente do mercado.

A ação, que teve início nos dias 24 e 25 de julho, em Paranaguá (PR), prosseguirá até dezembro. Quem quiser conhecer as tecnologias do Novo Actros basta acompanhar as datas do circuito: de 15 a 17 de setembro, em Itajaí (SC); de 20 a 22 de outubro, em Rondonópolis (MT); de 10 a 12 de novembro, em São Luís (MA); e de 1º a 3 de dezembro, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

“Reservamos três modelos do Novo Actros para essa ação, um deles com MirrorCam, o inovador sistema que substitui os retrovisores convencionais por câmeras digitais, fazendo do Novo Actros o primeiro caminhão sem retrovisor externo do País”, afirma o diretor de Vendas e Marketing de Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, Ari de Carvalho.

Nessas datas, os caminhoneiros poderão avaliar o MirrorCam, câmeras que substituem os retrovisores do Novo Actros 2553 6x2 de 530 cv, o mais potente da marca no Brasil. Além disso, os motoristas terão a chance de dirigir os novos modelos Actros 2651 6x4 e 2548 6x2. E, durante o circuito, o motorista terá atendimento por profissionais da saúde e orientações para cuidar de seu bem-estar.

“A atenção de todos nós com a saúde é primordial, ainda mais neste momento da pandemia do coronavírus. Por isso, é uma satisfação poder contribuir para a proteção de quem trabalha e vive na estrada e que não deixou de garantir o abastecimento de alimentos, medicamentos e insumos mesmo na crise da covid-19. Aliás, durante nosso evento, estamos seguindo todos os protocolos e recomendações dos órgãos de saúde”, diz Carvalho.

Ao lado dos motoristas para superar os desafios da profissão

Sob o conceito da expressão “Como estou dirigindo?”, muito comum em carroçarias de veículos comerciais, a Mercedes-Benz criou um site focado especificamente no lado pessoal e profissional dos caminhoneiros, usando a denominação “Como estou me sentindo?”. Confira no vídeo a seguir.

Desde o dia 10 de agosto (veja quadro a seguir), a plataforma começou a promover lives de especialistas sobre variados temas relevantes aos motoristas. Na primeira o tema foi sobre saúde mental. “Nosso objetivo é fazer com que os motoristas entrem em contato com especialistas, que poderão ajudá-los a superar alguns desafios da profissão”, destaca Ari. “A prática está totalmente alinhada ao compromisso da Mercedes-Benz em trabalhar para todos que movem o mundo.”

Confira a programação das lives:

17/8, às 18h: Proteção contra covid. Palestrante: doutor Fabricio Morais

21/8, às 18h: Seu negócio e a retomada. Palestrante: a ser definido ainda

Surpresas boas da vida

Recentemente, a Mercedes-Benz também patrocinou o chamado “Caminhos do Bem”, iniciativa que deu oportunidade de recolocação profissional a um motorista que havia perdido o emprego durante a pandemia.

Convidado pela revista Caminhoneiro, parceira da Mercedes-Benz nesta ação, o condutor teve a oportunidade de testar o caminhão Actros. Logo após o teste, Valdeni José Vieira, de Arapiraca (AL), com 32 anos de profissão, foi informado de que havia sido contratado pela transportadora Cargolift.

“O Valdeni achava que apenas participaria de um teste para a revista. Não conteve a emoção, ao lado do filho de 11 anos, quando recebeu a informação de que havia ganhado a vaga na Cargolift, após três meses desempregado”, informa Ari. “A Mercedes-Benz orgulha-se em apoiar essa iniciativa. Juntos, compartilhamos novos começos e esperanças de quem foi afetado pela crise, mas precisa e merece voltar para as estradas.”

