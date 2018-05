Mercedes desiste de processo e chega a acordo com sindicato em São Bernardo

A Mercedes-Benz e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC chegaram a um acordo na manhã desta quinta-feira. Com isso, acaba a greve dos trabalhadores que já durava mais de uma semana, iniciada no dia 14 de maio, e a empresa desiste do processo na Justiça contra o sindicato.

O acordo acertado nesta manhã inclui aumento real de salários para os trabalhadores, uma das demandas do sindicato. Os detalhes serão divulgados logo mais por empresa e sindicato. A negociação ocorreu ontem à noite.