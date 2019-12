Mercedes e Bosch formam consórcio para construir centro de testes veicular

As fabricantes alemãs Mercedes-Benz e Bosch anunciaram nesta segunda-feira, 2, a formação de um consórcio na construção de um centro de testes veicular onde poderão ser realizados testes não disponíveis no País atualmente. O centro também poderá, futuramente, abrigar projetos envolvendo adaptações de veículos elétricos, híbridos e autônomos.

Serão investidos R$ 70 milhões no projeto, que deverá ser inaugurado em 2021. Ele será usado pelas duas empresas e por outros grupos do setor, que poderão alugar pistas e laboratórios de testes.

A Mercedes já tem uma pista de testes em Iracemápolis, onde está sua fábrica de automóveis, inaugurada no ano passado e ela será ampliada para atender fabricantes de automóveis e autopeças. Hoje, a pista é voltada para testes de caminhões e ônibus.

"As demandas atuais do setor em termos de novas tecnologias de eficiência energética, segurança e conectividade exigem testes que requerem altos investimentos e nenhuma empresa consegue fazer isso sozinha, precisa de parcerias", diz o presidente da Mercedes, Philipp Schiemer.

De acordo com o presidente da Bosch, Besaliel Botelho, o projeto conjunto vai reduzir custos e tempo de desenvolvimento de novos veículos e ajudará o Brasil a ser mais competitivo.

Segundo os executivos, a necessidade do centro veio principalmente com as demandas estabelecidas pelo programa automotivo Rota 2030 (que estabelece, entre outros, metas de eficiência energetica), pelas novas regras de emissões do Contran e também da LatinNCap, organização que faz testes de segurança veicular.