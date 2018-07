Merkel não vê sinais de recessão na Alemanha ou Europa A chanceler alemã Angela Merkel disse na terça-feira que não vê sinais de recessão na Alemanha ou na Europa, e prometeu fazer tudo o que for possível para garantir estabilidade em resposta à recente turbulência no mercado. Em entrevista a um canal alemão de TV na terça-feira, Merkel descreveu a Europa como âncora da estabilidade da economia global. Os mercados acionários em todo o mundo estão registrando fortes quedas esta semana por temores de que os Estados Unidos estejam próximos de uma recessão. Merkel também confirmou que o governo alemão espera crescimento da economia do país de 1,7 por cento este ano, abaixo da expansão de 2,5 por cento em 2007. "Não há sinais de recessão na Alemanha e esse é também o caso da Europa", disse ela. Merkel ressaltou que a Europa é âncora da estabilidade mundial, e mencionou a força do euro e a sólida posição do continente no comércio internacional. (Reportagem de Thorsten Severin)