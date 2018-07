Merrill Lynch pode anunciar perdas US$ 15 bi, diz jornal O banco de investimento norte-americano Merrill Lynch deve sofrer baixa contábil de US$ 15 bilhões relacionada a investimentos hipotecários, segundo o jornal dos EUA "The New York Times", citando fontes que foram informadas a respeito dos planos do banco. O valor corresponde a praticamente o dobro da estimativa original. O banco deve anunciar a perda ao divulgar seu balanço do quarto trimestre na semana que vem, de acordo com as fontes citadas pelo Times. O jornal também afirmou que o Merrill está em discussões com investidores dos EUA, Ásia e Oriente Médio, incluindo firmas de private equity (fundos que compram participações em empresas), para levantar cerca de US$ 4 bilhões nos próximos dias. Ontem, o jornal norte-americano "Wall Street Journal" deu conta de que o Merrill estaria negociando com investidores estrangeiros, principalmente governos, para uma nova injeção de capital de até US$ 4 bilhões. As informações são da Dow Jones.