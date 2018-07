Merrill Lynch tem prejuízo de US$9,8 bilhões no 4o trimestre O banco de investimentos Merrill Lynch registrou 14,1 bilhões de dólares no quarto trimestre em baixas contábeis e ajustes decorrentes de apostas erradas no setor imobiliário de alto risco dos Estados Unidos. Analistas esperavam que o Merrill tivesse baixa contábil entre 10 bilhões e 15 bilhões de dólares no último trimestre. Para o ano, as perdas totais com hipotecas de alto risco nos EUA foram de perto de 23 bilhões de dólares. O Merrill Lynch, que foi forçado a vender uma fatia da empresa a investidores estrangeiros para revigorar seu capital, divulgou nesta quinta-feira prejuízo trimestral de 9,8 bilhões de dólares, ou 12,01 dólar por ação, o pior resultado da história da instituição financeira. Há 1 ano, a maior corretora do mundo havia registrado lucro de 2,3 bilhões de dólares, ou 2,41 dólares por ação. No terceiro trimestre do ano passado o Merrill reportou prejuízo líquido de 2,3 bilhões de dólares, quando computou baixa contábil de 8,4 bilhões de dólares. Em um comunicado, o presidente-executivo do banco, John Thain, chamou o último resultado trimestral de "claramente inaceitável". O Merrill fortificou seu capital recentemente com injeção de recursos de quase 13 bilhões de dólares por investidores da Ásia e dos EUA. (Por Tim McLaughlin)