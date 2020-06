Mesmo com chance de 2ª onda do coronavírus, mercados internacionais têm alta nesta sexta

As Bolsas da Ásia e do Pacífico encerram os negócios desta sexta-feira, 26, majoritariamente em alta, seguindo o tom positivo dos mercados de Nova York de quinta-feira, 25, apesar de temores persistentes com o aumento de novos casos de coronavírus em alguns países, em especial nos Estados Unidos.

O bom humor predominou após as Bolsas de Nova York terminarem o pregão de quinta com altas superiores a 1%, com o setor financeiro puxando o movimento após uma medida de alívio regulatório para bancos nos EUA.

A exceção na Ásia foi a Bolsa de Hong Kong, que voltou de um feriado com queda de 0,93% do Hang Seng, a 24.549,99 pontos. Também na quinta, o Senado americano aprovou uma proposta para impor sanções a autoridades e empresas chinesas envolvidas na aplicação de novas leis de segurança nacional em Hong Kong.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,13% em Tóquio, a 22.512,08 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,05% em Seul, a 2.134,65 pontos. Na China continental e em Taiwan, um feriado manteve as Bolsas locais fechadas pelo segundo dia consecutivo.

Na Oceania, o mercado australiano também ficou no azul, com alta de 1,49% do S&P/ASX 200, a 5.904,10 pontos, graças principalmente ao bom desempenho de grandes bancos do país.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram o pregão desta sexta-feira em alta, mantendo o tom positivo do dia anterior, apesar de temores persistentes relacionados ao coronavírus, que voltou a ganhar força nas últimas semanas, principalmente nos EUA. Em evento virtual que ocorre neste momento, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que "provavelmente já superamos a pior fase da crise do coronavírus". Às 4h14, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,86%, a de Frankfurt avançava 0,67% e a de Paris se valorizava 0,85%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 0,59%, 0,41% e 0,15%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta nesta sexta-feira, ampliando ganhos de quase 2% da sessão anterior, em meio a expectativas de que a demanda pela commodity se recupere com a reabertura econômica, apesar de o coronavírus ter voltado a ganhar força em alguns países, em especial nos EUA. Às 5h54 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para agosto subia 1,11% na Nymex, a US$ 39,15, enquanto o do Brent para setembro avançava 1,02% na ICE, a US$ 41,54.