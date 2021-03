Mesmo com explosão de casos, Guedes diz que Brasil está na 'cauda' da pandemia

BRASÍLIA - Em meio à explosão de casos e mortes por covid-19 no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o País está na “cauda” da pandemia, um jargão que define a parte mais baixa e achatada de um gráfico. Ele ressaltou que o governo apoia a nova rodada do auxílio emergencial para vulneráveis, mas defendeu a aprovação de medidas de ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade nas contas.

Nesta terça-feira, 2, o País registrou recorde de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, com o registro de 1.726 óbitos. A média móvel de mortes pela covid-19 ficou em 1.274 e, pelo quarto dia consecutivo, também bateu recorde. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o País somou 58.237 novos casos da doença em 24 horas.

“Você pode dar o auxílio emergencial, nós estamos afinal de contas na cauda de uma pandemia que já aconteceu no ano passado, e o sacrifício já foi feito, congelamos dois anos de salários do funcionalismo. Mas sempre com essa ideia de ter um protocolo para crises futuras”, disse Guedes ao participar junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de uma entrevista à Jovem Pan.

“A questão é como combinar o auxílio, o compromisso com saúde dos brasileiros, sem tocar fogo no País”, afirmou o ministro, citando o risco de disparada de inflação em caso de aprovação da nova rodada do benefício sem contrapartidas.

Ele citou o caso argentino como um risco para o Brasil e destacou a necessidade de ter um protocolo fiscal permanente para casos emergenciais, como a pandemia. “A Argentina está com dívida de 90% do PIB e juro de 40%, pois perdeu a âncora fiscal”, disse.

Para Guedes, a “ação política” é o que vai garantir a proteção da população e não a “falsa proteção da indexação”, em referência à regra que garante aumentos automáticos. Ele ainda fez comentários elogiosos a Lira, quem, segundo o ministro, “percebeu a força da desvinculação” de recursos. “Essa é essência da democracia”, afirmou.

O ministro da Economia disse que o governo ainda não disparou o auxílio emergencial porque precisa da aprovação da PEC emergencial, que estabelecerá protocolos de contenção de despesas para fazer frente aos gastos urgentes. Em tom elogioso aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Guedes disse ainda que os dois “deram demonstração extraordinária de cooperação com independência”.

“Temos que disparar essa PEC de Guerra (em referência à PEC emergencial), mas dentro do protocolo de crise preparado antes”, disse.

O ministro citou a vacinação em massa e retomada das reformas e disse que o governo vai destravar a pauta de “saúde, emprego e renda”. “Há perfeito alinhamento, não há mais bloqueio de pauta (no Congresso). A pauta (no Congresso) estava obstruída por acordo de centro-esquerda”, disse.

Guedes citou ainda estimativas do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, citadas em reunião no domingo para a vacinação em massa. Segundo ele, a expectativa é vacinar 25 milhões em 30 dias, talvez 40 milhões em 60 dias.

“Vamos envolver setor privado para ajudar na vacinação. Ao mesmo tempo, destravamos reformas num contexto de responsabilidade fiscal”, disse.