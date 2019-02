Mesmo com exterior negativo, Bolsa opera em alta e dólar recua

Depois de fechar em queda de mais de 1% nesta segunda-feira, 19, a Bolsa de Valores começa o pregão desta terça-feira, 20, em recuperação, subindo além dos 97 mil pontos. Às 11h46, o Ibovespa avançava nas máximas, aos 97.716 pontos, em alta de 1,25% e o dólar operava em queda de 0,26%, cotado a R$ 3,7246.

No mercado externo, os índices acionários futuros em NY e as bolsas na Europa seguiam em queda. O clima em Wall Street é de cautela antes de mais uma rodada de discussões comerciais entre EUA e China, que começa em Washington e se estende até a sexta-feira, 22.

No radar dos investidores, no entanto, há cautela com fatos que podem influenciar negativamente os negócios. Entre eles, podem ser destacados a influência negativa do exterior, dúvidas sobre a tréplica de Gustavo Bebianno e seus aliados após a exoneração do ex-ministro, publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 19, além das duas operações da Polícia Federal deflagradas nesta manhã.

Sobre a inesperada crise política no coração do governo Bolsonaro, investidores estarão atentos "ao 'day-after' desse divórcio, situação que ainda pode reservar alguns motivos para cautela, especialmente se Bebianno direcionar munições (se é que tem) contra o Governo Bolsonaro", segundo o operador da H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto.

Na avaliação de Luiz Mariano De Rosa, sócio da Improve Investimentos, o mercado precisa de um fato novo para ganhar impulso e assumir trajetória de alta. "Amanhã será um dia importante e terá esse fato novo, a apresentação da proposta da reforma da Previdência. Mas o presidente Jair Bolsonaro precisará apresentar equilíbrio", disse Mariano, que acredita na execução bem-sucedida dos planos do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas se diz surpreso com o tamanho da crise Bebianno.

"Não esperava falar disso agora no governo Bolsonaro . 'Laranjas', corrupção são assuntos dos governos anteriores", diz o assessor de investimentos. "Para mim, que estou disposto a acreditar que vai dar certo, vida que segue. Mas o vídeo de ontem (segunda-feira, 18) de Bolsonaro não convenceu muito, não", afirmou. Na avaliação do analista-chefe da XP Investimentos, Karel Luketic, a perspectiva para a Bolsa no médio e longo prazo continua sendo de alta. Para o curto prazo, contudo, Luketic recomenda proteção devido à provável forte volatilidade.

Sobre as ações da Polícia Federal nesta terça-feira, um dos destaques é a prisão de Paulo Vieira de Souza, que foi diretor da Dersa durante a gestão Alckmin, na operação Ad Infinitum da Lava Jato. Outro destaque é a prisão do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, na operação Fantoche. Esta investiga crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos. Segundo a PF, um grupo de empresas atuava desde 2002 executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado "Sistema S".

Na operação que atinge núcleo importante do PSDB, a Polícia Federal também tem como foco outro expoente do PSDB, o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira (Governo Temer/Relações Exteriores). Ele é alvo de buscas nessa operação. Por um lado, a operação gera instabilidade nesta ala tucana. Por outro lado, pode fortalecer a ala do PSDB que, ao longo da campanha eleitoral de 2018, distanciou-se dos "tucanos tradicionais" e aproximou-se de Jair Bolsonaro.

Destaques

Às 11h30, as ações ON da JBS operavam em queda de 1,60% depois que o Estado de S.Paulo confirmou que a gigante dos alimentos poderá ter que pagar até R$ 2 bilhões em danos causados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), destacou uma fonte do mercado.

Deflagrada em maio de 2017, a operação Bullish mirou supostas irregularidades em aportes de mais de R$ 8 bilhões do banco público na empresa do grupo J&F. O grupo J&F assinou um acordo de leniência com a Procuradoria da República em Brasília. Pelo pacto, a empresa teria se comprometido a pagar R$ 1,7 bilhão, mas negou ter corrompido funcionários e sido beneficiada em decisões. O acordo está sendo renegociado.

Já no setor financeiro, a entrada de fluxo devido à volta dos investidores estrangeiros do feriado nos EUA leva as ações de bancos a operarem em alta significativa nesta manhã.

Felipe Belivacqua, gestor da Levante, explica que quando entra fluxo, o setor financeiro se beneficia porque são ações mais tradicionais. "Por segurança, os investidores partem para papéis tradicionais", pontuou. Além disso, Belivacqua destaca que a última semana foi negativa para o papéis do setor, que aproveitam hoje para corrigir as recentes perdas. Às 11h30, a ação PN do Itaú Unibanco subia 1,76%, a ON de Bradesco tinha alta de 1,18%, enquanto a PN avançava 1,54%. Já o papel ON de Banco do Brasil ganhava 2,52% e as Unit de Santander subiam 1,09%.