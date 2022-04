Meta de 2023 deve prever rombo de R$ 66 bilhões e contas do governo só voltam ao azul em 2025

O governo deve enviar ao Congresso Nacional, até 15 de abril, um Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) com a previsão de um déficit fiscal de R$ 66 bilhões em 2023. A informação foi confirmada ao Estadão/Broadcast por dois técnicos da equipe econômica.

A estimativa para o próximo ano se aproxima da projeção para 2022. A equipe econômica espera um rombo de R$ 66,9 bilhões nas contas do governo central (Tesouro, Banco Central e Instituto Nacional do Seguro Social) e tem uma meta aprovada no orçamento de R$ 170,4 bilhões.

Leia Também Senado deve enterrar reforma tributária para evitar perdas em ano eleitoral

Os dados foram discutidos ontem em reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), composta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Além das projeções para o próximo ano, os técnicos do governo estimaram um déficit fiscal de R$ 28 bilhões em 2024 e um superávit primário de R$ 33 bilhões em 2025. Se o resultado se confirmar, as contas ficarão no azul pela primeira vez, desde 2013.