Metalúrgicos da Elgin entram de greve por tempo indeterminado

Os funcionários da Elgin, companhia brasileira que produz peças para o setor de refrigeração, entraram em greve por tempo indeterminado nesta quarta-feira, 18.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SP), a paralisação foi aprovada em assembleia realizada com os 230 funcionários.

Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 12% e renovação da Convenção Coletiva da categoria. A proposta da empresa foi de recomposição inflacionária de 3,28%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A Elgin é representada na negociação pelo Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo (Sndratar), filiada à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O Estado entrou em contato com a Sindratar e aguarda retorno.

Greve da Embraer

Essa é a segunda greve aprovada por trabalhadores vinculados ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos nesta semana. No último dia 17, os trabalhadores da Embraer declararam estado de greve.

Em reunião realizada na última terça-feira, 17, a Fiesp também propôs reajuste que repõe apenas a inflação. Caso a negociação com a Fiesp não avance, os funcionários afirmam que podem iniciar a paralisação no próximo dia 23.