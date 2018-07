Milho sobe em dia de otimismo nos mercados Em dia de recuperação, os preços do milho dispararam no mercado futuro de Chicago. Posição mais negociada, o contrato de março encerrou o pregão cotado a US$ 3,30/bushel, uma valorização 6,71%. A alta refletiu a melhora de humor dos mercados de ações e commodities diante da expectativa de ajuda governamental às montadoras dos Estados Unidos e das promessas feitas pelo presidente eleito, Barack Obama, no fim de semana. A alta do petróleo e a queda do dólar também deram suporte ao milho.