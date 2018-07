Militantes nigerianos preparam ataque a petrolífera--fontes Grupos armados no sul da Nigéria, região produtora de petróleo, estão reunindo armamentos e suprimentos para um grande ataque a uma instalação petrolífera no oitavo maior exportador mundial de petróleo, afirmaram fontes de milícias e da área de segurança do país na terça-feira. A ofensiva planejada pelos grupos insurgentes contra a maior indústria petroleira da África ocorre em resposta ao aumento de incursões militares nos esconderijos das milícias na região e após o fracasso de uma tentativa de paz por parte do governo. A brasileira Petrobras desenvolve desde 1998 atividades de exploração nas águas profundas do delta do rio Níger e prevê, para o segundo trimestre deste ano, o início da produção do campo gigante de Agbami. O campo, operado pela norte-americana Chevron-Texaco e com reservas totais que podem chegar a 1 bilhão de barris de petróleo, está localizado a 113 quilômetros da costa, na área central do delta do rio Níger, e o investimento em seu desenvolvimento é de 6 bilhões de dólares. Procurada pela Reuters, a empresa brasileira afastou temores com a violência na região, justificando que por não ter iniciado a produção, não teria sentido ser alvo de ataques. "Estamos só no mar por enquanto, com uma plataforma flutuante (FPSO), e não tivemos nenhum problema", afirmou à Reuters um porta-voz da companhia. De acordo com Jonjon Oyeinfie, membro de um comitê representativo das milícias que discutia com o governo um acordo para encerrar a crise do delta do rio Níger, o ataque poderia ocorrer na área que reúne o maior complexo exportador. "Pode ocorrer um grande ataque em uma instalação petrolífera no Estado de Rivers", disse Oyeinfie, ex-líder do Ijaw Youth Council, grupo de defesa dos direitos étnicos. O Estado de Rivers abriga o maior complexo de exportação de petróleo e gás da Nigéria, assim como centenas de campos de petróleo e dutos. Ele acusou os militares de alimentarem as tensões nos riachos em torno da capital de Rivers, Port Harcourt, e disse que os grupos armados haviam perdido a fé no governo após repetidos ataques do exército. Os ataques de militantes e os sequestros ocorridos nos últimos dois anos diminuíram em um quinto a capacidade produtiva de petróleo da Nigéria, expulsando milhares de trabalhadores estrangeiros, fechando duas refinarias, enfraquecendo o fornecimento de energia e atingindo os investimentos. Consultores de segurança a serviço das multinacionais petroleiras disseram ter descoberto um plano de um ataque à indústria no Estado de Rivers dentro de alguns dias. (Reportagem de Helen Popper e Denise Luna; Edição de Camila Moreira)