Mineração é para profissionais

Na prática, a teoria é outra. Em tese, qualquer pessoa pode fazer a chamada mineração de criptomoedas com objetivo de obter lucro, mas o processo está longe de ser trivial. Por isso, destacam os especialistas, todo cuidado é pouco. Cada criptoativo tem característica própria e um processo de mineração diferente. A forma de minerar mais comum está atrelada ao bitcoin.

“Os profissionais e empresas mineradoras atualmente são especializados nessa atividade e atuam com centenas ou milhares de equipamentos potentes, muitas vezes desenvolvidos para esse objetivo. Somente com profissionalismo e alta eficiência conseguem competir com tantas empresas, localizadas em várias partes do mundo e que igualmente atuam nesse setor”, alerta o economista Carlos Caixeta.

Hugo Trombini, head de criptomoedas da Hurst Capital, explica que, por meio de máquinas com alto poder de processamento, mineradores resolvem equações complexas relacionadas às criptomoedas e recebem uma recompensa por esse trabalho. “O processo computacional valida digitalmente as transações e, então, elas são adicionadas ao bloco da cadeia. Como recompensa, o minerador recebe a criptomoeda ou parte dela ao participar de um grupo de mineração”, explica Caroline Nunes, CEO da InspireIP.

Outro ponto relevante é o fato de que a mineração de criptomoedas tem um custo alto, que deve ser colocado na ponta da caneta antes de ser tomada a decisão pelo início do negócio. “Para 99,9% da população, não vale a pena minerar criptoativos. O custo de entrada para ser competitivo nesse ramo é extremamente alto, fora que requer um conhecimento alto sobre todos os processos da rede”, diz Luca.

A estimativa é que para minerar 1 BTC, por exemplo, gasta-se em torno de US$ 18 mil. “O poder de mineração do investidor também conta, pois, se ele estiver disposto a assumir um projeto desse porte, deve-se entender que existe um investimento inicial em máquinas, recursos e equipamentos”, diz Trombini.

“Ao fazer os cálculos do custo do equipamento e da energia elétrica, o lucro no momento acaba sendo mínimo, e até quitar o valor do equipamento pode levar um bom tempo. Comprar bitcoin em uma exchange pode ser uma maneira muito mais simples de ter algum lucro”, afirma Caroline.