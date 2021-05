Miniaturas de personagens de ‘Friends’ chegam ao Bob’s em todo Brasil

A série de maior sucesso de todos os tempos está ainda mais próxima dos brasileiros. Os personagens de Friends viraram miniaturas promocionais oferecidas pelo Bob’s - a primeira marca do mundo a trazer a novidade. Ao todo, serão seis bonecos: os fãs de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey poderão adquirir toy arts de cada um deles a partir de 27 de maio, mesmo dia do episódio de "Friends, a Reunião". A marca disponibilizará sete combos exclusivos para a campanha, com valores que variam de R$ 20,50 a R$ 84,90*.

Leia Também Fãs ganham exposição permanente de 'Friends' em NY e pernoite no apartamento de Monica

"'Friends' é uma série icônica que retrata muito bem a conexão entre as pessoas. É um verdadeiro clássico que marcou uma geração e continua conquistando novos fãs, assim como o Bob’s! Os episódios retratam como a conexão entre os amigos pode tornar a vida mais leve. No Bob's também temos esta missão de conectar pessoas, criando bons momentos", disse Raquel Paternesi, diretora de Marketing da marca.

A coleção faz parte do Bob's Play, a plataforma de entretenimento que, além das miniaturas, conta com ativações digitais, diversos conteúdos de cultura e games, além da Rádio Bob's. Os fãs podem ficar de olho nas lojas físicas, no aplicativo Chama o Bob's e nas principais plataformas de delivery para realizar o pedido. Ao todo são sete opções:

Combo Bob's Play: cheseburger ou Bob's burger + batata média + Del Valle + 1 toy art Friends; por R$34,90

cheseburger ou Bob's burger + batata média + Del Valle + 1 toy art Friends; por R$34,90 Combo Rachel e Ross: Big Bob + batata média + free refil + 1 toy art Friends; por R$39,90

Big Bob + batata média + free refil + 1 toy art Friends; por R$39,90 Combo Monica e Chandler: 1 Tentador + batata média + free refil + 1 toy art Friends; por R$42,90

1 Tentador + batata média + free refil + 1 toy art Friends; por R$42,90 Combo Phoebe e Joey: 2 Tentadores + batatas médias + 2 free refil + 2 toy arts Friends; por R$84,90

2 Tentadores + batatas médias + 2 free refil + 2 toy arts Friends; por R$84,90 Combo Milk shake 500 ml + toy art Friends; por R$23,90

500 ml + toy art Friends; por R$23,90 Combo Bob's Max + toy art Friends; por R$20,50

+ toy art Friends; por R$20,50 Combo Oh My God: coleção completa com 6 toy arts Friends; por R$79,90

*Preços sugeridos, podendo variar de acordo com cada região.